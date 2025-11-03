آغاز طوفانی جام حذفی با دیدار پرسپولیس- تراکتور در تبریز

قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم نهائی رقابت‌های فوتبال جام حذفی برگزار شد که در مهم‌ترین بازی تیم فوتبال پرسپولیس باید در تبریز به مصاف تراکتور برود.

قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم نهائی جام حذفی دیروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و تیم‌های لیگ برتری حریفان خود را شناختند که بر این اساس تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در قرعه بسیار دشوار با یکدیگر رودررو خواهند شد تا در همین مرحله نخست یک بازی بسیار بزرگ پدید بیاید.

تیم‌های فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم، هوادار تهران، کشت و صنعت پادیاب خلخال، مس کرمان، آکادمی کیا، داماش گیلان، نساجی مازندران، برق شیراز، سایپا، نفت و گاز گچساران، شهرداری نوشهر و بعثت کرمانشاه با پیروزی در مسابقات خود، جواز حضور در مرحله یک شانزدهم را کسب کرده‌اند.

دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهائی جام حذفی بین روزهای ۲۸ آبان تا اول آذر برگزار می‌شود. بر این اساس دیدارهای این مرحله به شرح زیر برگزار خواهد شد:

* شمس‌آذر قزوین ............................................................................... نیروی زمینی

* هوادار.......................................................................................................... برق شیراز

* مس رفسنجان .................................................................................. داماش گیلان

* مس شهر بابک .......................................................................... فجرسپاسی شیراز

* بعثت کرمانشاه ..................................................................... نفت و گاز گچساران

* تراکتور...................................................................................................... پرسپولیس

* چادرملوی اردکان ................................................................................... ذوب‌آهن

* خیبر خرم‌آباد ........................................................................................... کیا تهران

* گل‌گهر سیرجان ........................................................................ شناورسازی قشم

* فولاد هرمزگان .................................................................................. چوکای تالش

* استقلال خوزستان ...................................................................... فولاد خوزستان

* پیکان تهران ................................................................................ شهرداری نوشهر

* مس کرمان .................................................................................................. سپاهان

* سایپای تهران .............................................................................. نساجی مازندران

* آلومینیوم اراک .............................................................................. ملوان بندرانزلی

* استقلال تهران ................................................... کشت و صنعت پادیاب خلخال

- نام تیم میزبان ابتدا آورده شده است.