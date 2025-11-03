کارشناس روابط بین‌الملل گفت: برخی می‌گفتند ایران با تصویب پالرمو و CFT از لیست سیاه خارج می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه FATF ایران را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حسین حاجیلو درخصوص بیانیه جدید FATF اظهار داشت: بیانیه FATF نشان می‌دهد که نه‌تنها ما از لیست سیاه خارج نشده‌ایم بلکه بخشی در این بیانیه دیده می‌شود که در بیانیه قبلی وجود نداشت و این بخش رسماً تهدیدی مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران است. وی افزود: برای اولین‌بار در این بیانیه‌ها ایران را تهدید کرده‌اند که اگر نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد؛ FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

کارشناس روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: شش سال است که نه از طرف ما اتفاق ویژه‌ای افتاده و نه از سوی طرف مقابل تغییری جدی صورت گرفته است اما ما کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردیم. برخی ادعا می‌کردند که اگر این دو کنوانسیون، حتی با حق‌شرط‌های ایران، تصویب شود، ما از لیست سیاه خارج خواهیم شد.

حاجیلو ادامه داد: بعد از مدتی این افراد از زیر بار این تضمین به نوعی شانه خالی کردند و گفتند تضمینی وجود ندارد که از لیست سیاه خارج شویم اما می‌توانیم بگوییم گام‌های خوبی برای تعامل مثبت و مؤثر با FATF برداشتیم تا مسائل مربوط به تعاملات بانکی ایران حل شود.

وی تأکید کرد: اکنون باید به این افراد گفت که جمهوری اسلامی این دو کنوانسیون را برای شما تصویب کرده است. شما باید پاسخ‌گو باشید که چگونه مذاکره کردید که این جمله در بیانیه FATF آمده است. این ماجرا برای ما بسیار آشناست و شبیه بیانیه‌هایی است که شورای حکام و آژانس صادر می‌کردند. در سال‌های نخست مذاکرات ما در بروکسل و سعدآباد، توافق می‌کردیم اما بعد علیه ما قطعنامه صادر می‌کردند؛ یعنی تعامل ما منجر به قطعنامه می‌شد.