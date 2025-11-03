پروژههای آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیشبینی آینده تکمیل شوند
رئیسجمهور تلاش مهندسان و کارشناسان صنعت آب و برق برای رفع ناترازیها را شایسته قدردانی دانست و تصریح کرد: پروژههای آب و برق باید با بهرهگیری از دانش روز و پیشبینیهای آینده اجرا شوند تا توسعهای پایدار و قابل اتکا برای کشور فراهم شود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در مراسم افتتاح پروژههای صنعت آب و برق وزارت نیرو در سخنانی با تشکر و قدردانی از تمام مهندسان و کارشناسان که در زمینه رفع ناترازیها تلاش میکنند، گفت: در این روزها شما عزیزان فشارهای بسیاری را در زمینه آب، برق و گاز تحمل میکنید، اما علیرغم طعنههایی که زده میشود این تلاشها بسیار ستودنی است چرا که اعداد و ارقامی که در حوزههای مختلف صنعت آب و برق بیان شد، نشانگر این است که در مدت کوتاهی توانستهاید به نتیجه مطلوب برسید.
وی با بیان اینکه اگر چنانچه بر دستگاه و نهادی فشارها را افزایش میدهیم یا توصیهای میکنیم برای ایجاد همافزایی و هماهنگی است، اظهار داشت: دشمن اکنون در تلاش است تا با توجه به وضعیت ناترازیها از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند، اما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند رمز موفقیت کشور در حفظ وحدت و انسجام ملی است. از اینرو باید تمام دستگاهها، با یکدیگر هماهنگ و منسجم عمل کنند تا در زمینه رفع ناترازیها اقدامات مؤثری انجام بدهیم.
رئیسجمهور همراهی مردم در جنگ 12 روزه را ستود و یادآور شد: تمام تلاش ما این است تا همانطور که مردم در جنگ 12 روزه مقابل دشمن ایستادند به آنها خدمت کنیم. چنانچه مردم تلاش و کوشش ما را ببینند و آگاه باشند که در تمامی زمینهها خدمت میکنیم، آنها با ما خواهند بود. دشمن ما قلدر، زورگو و قدار است تلاش ما باید زمینهساز ناامیدی آنها را فراهم کند و از سوی دیگر مردم با سربلندی به زندگی خود ادامه دهند. شاید این سختیها لطف خداست تا بیدار شویم و روشهای نوین را در توسعه در نظر بگیریم.
برای توسعه پایدار همهجانبه
باید تمام طرحها قابل اجرا و شکوهمند باشند
پزشکیان گفت: 8 سال است که بارندگی در کشور کمتر از میانگین 50 ساله است بنابراین برای اصلاح الگوی مصرف از مردم میخواهیم تا کمک کنند. چنانچه هر کس در هر جایگاهی انرژی را بهینه مصرف کند و مراعات حال یکدیگر را در سراسر کشور داشته باشیم، آب، برق و گاز قطع نخواهد شد و کمترین تنش را در کشور شاهد خواهیم بود و واحدهای تولیدی و کارخانهها برق خواهند داشت.
وی با اشاره به برقراری ثبات و امنیت در کشور یادآور شد: برای توسعه پایدار همهجانبه باید تمام طرحها قابل اجرا و شکوهمند باشند، بنابراین دست به دست هم دهیم تا با قدرت و عزت برای سربلندی ایران، گام برداریم.
رئیسجمهور در پایان بر توسعه زیرساختهای ارتباطی و فضای مجازی، تأکید کرد و گفت: براساس آموزههای الهی باید به بهترین شکل کارهایمان را پیش بببریم و کیفیت ارتباطاتمان افزایش یابد. اگر بتوانیم ذهنیت خود را تغییر دهیم، بیشک به سمت بهبود کیفیت کارهایمان حرکت خواهیم کرد.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم وزیر نیرو با اشاره به اینکه از نظر تأمین انرژی در شرایط بسیار سختی به سر میبریم، گفت: در حوزه صنعت آب از مردم تقاضای همکاری داریم تا به اصلاح الگوی مصرف توجه داشته باشند. همچنین آب مشترکان بدمصرف را چنانچه مصرف خود را کنترل نکنند، قطع خواهد شد. همچنین یکی از مواردی که باید در این شرایط به آن توجه کنیم استفاده از آب خاکستری است که تصفیهخانه فاضلاب رباط کریم میتواند در این زمینه کارگشا باشد. به عنوان مثال از این آب در حوزه صنعت تولید چوب میتوان استفاده کرد.
علیآبادی با بیان اینکه در تابستان برای کاهش هدر رفت شبکه آب ناچار شدیم فشار آن را کاهش دهیم، توضیح داد: پروژه انتقال آب از سد طالقان به استانهای البرز و تهران یک کار بزرگ بود که از سال 1401 آغاز شد و توانستیم امسال آن را به بهرهبرداری برسانیم. در این پروژه در هر ثانیه 5 متر مکعب آب به این دو استان منتقل میشود. همچنین باید از مردم به دلیل صرفهجویی در مصرف انرژی تشکر کنیم.
وی همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین نیروگاهی با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش آلایندههای زیست محیطی را هم از دیگر فعالیتهای انجام شده در حوزه اصلاح الگوی مصرف برشمرد.
در ادامه رئیسجمهور از نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی، تصفیهخانه فاضلاب آب رباط کریم (فاز مایع) به همراه شبکه و خطوط جمعآوری فاضلاب در استان تهران، پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیهخانههای آب استانهای البرز و تهران و 172 مگاوات نیروگاه خورشیدی بهرهبرداری کرد و دستور آغاز عملیات اجرائی 745 مگاوات نیروگاه خورشیدی و پروژههای بهینهسازی مصرف برق پرداخت را صادر کرد.
همچنین تفاهمنامه فیمابین کمیته امداد و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر به امضا رسید.