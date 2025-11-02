آمریکا اینبار سراغ نیجریه رفت پنتاگون: آماده حمله نظامی میشویم!
رئیسجمهور آمریکا پس از ونزوئلا سراغ نیجریه رفته و تهدید کرده است که اگر دولت این کشور جلوی حملات به مسیحیها را نگیرد ارتش آمریکا به نیجریه حمله خواهد کرد! همزمان پنتاگون نیز از برنامهریزی برای حمله به این کشور خبر داده است.
رئیسجمهور جنگطلب آمریکا دستبردار نیست و هر روز به یک بهانه، کشورها را به حمله نظامی تهدید میکند وی از زمانی که برای بار دوم وارد کاخسفید شده بارها کانادا، پاناما، گرینلند، ایران و این دست آخر ونزوئلا را به صراحت یا به طور ضمنی به حمله نظامی تهدید کرده است.
طی یک ماه گذشته نیز جنگندههای آمریکایی طی چندین عملیات مختلف بیش از 60 ماهیگیر اهل ونزوئلا را کشتهاند.
گفته میشود 10درصد توان نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا مستقر شده است. اما ترامپ ظاهراً از تهدید کشورها به جنگ و حمله لذت میبرد و بعد از ونزوئلا به سراغ کشور آفریقایی زکزاکی هم رفته است. بهانه ترامپ در ونزوئلا قاچاقچیان موادمخدر است.
در نیجریه نیز وی حمله به مسیحیان این کشور را بهانه خود قرار داده است. اما نکته عجیب ماجرا این است که در آمریکای لاتین، ترامپ کشوری را هدف خود قرار داده است که بیشترین ذخایر نفت جهان را دارد و در آفریقا نیز نیجریه بزرگترین تولیدکننده نفت این قاره بهشمار میرود.
دونالد ترامپ، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروثسوشال» نوشت: که اگر کشتار مسیحیان ادامه یابد، آمریکا فوراً تمام کمکهای خود به نیجریه را متوقف خواهد کرد.
وی افزود که به پنتاگون دستور خواهد داد تا برای حمله احتمالی در این کشور آفریقایی برای از بین بردن آنچه «تروریست» افراطی خواند، آماده شود.
ترامپ در پلتفرم تروثسوشال نوشت: «من بدینوسیله به وزارت جنگ خود دستور میدهم تا برای اقدام احتمالی آماده شود. اگر ما حمله کنیم، سریع، وحشیانه و شیرین خواهد بود، درست مانند اراذل و اوباش تروریست که به مسیحیان گرامی ما حمله میکنند! هشدار: دولت نیجریه بهتر است سریع عمل کند!»
به گزارش ایسنا، در پی این اظهارات، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز اظهار داشت که این وزارتخانه در پی دستور دونالد ترامپ در حال آمادهشدن برای اقدام علیه نیجریه است.
هگست در پلتفرم ایکس تصویری از پست ترامپ در مورد آمادگی برای اقدام علیه این کشور آفریقایی را پیوست کرد و گفت: «بله قربان. کشتار مسیحیان بیگناه در نیجریه- و هر جای دیگر- باید فوراً پایان یابد. وزارت جنگ در حال آمادهشدن برای اقدام است. یا دولت نیجریه از مسیحیان محافظت میکند، یا ما تروریستها را که مرتکب این جنایات وحشتناک میشوند، خواهیم کشت.»
نگرانی ترامپ برای مسیحیان نیجریه در حالی است که وی طی یکسال گذشته از هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی برای نسلکشی مردم غزه کوتاهی نکرد.
جنگی که به گفته نهادهای بینالمللی ممکن است بیش از 600هزار شهید و دهها هزار مجروح و معلول برجای گذاشته باشد. شبکه خبری الجزیره نیز نوشته است، به نظر میرسد ادعاهای ترامپ منعکسکننده زبانی است که توسط راستگراها مطرح میشود، که اختلافات پراکنده و گاهی خشونتآمیز در نیجریه را به عنوان موردی از حمله مسلمانان به مسیحیان مطرح میکند.
با این حال، کارشناسان این چارچوببندی را تا حد زیادی نادرست خواندهاند و توضیح دادهاند که درگیری در این کشور صرفاً با اختلافات مذهبی توضیح داده نمیشود. نیجریه بین شمال با اکثریت مسلمان و جنوب با اکثریت مسیحی تقسیم شده است. این کشور با حملات خشونتآمیز گروه بوکوحرام دستوپنجه نرم کرده که بیش از یکدهه است باعث آشفتگی و آوارگی شده است.
براساس این گزارش، اختلافات بر سر منابعی مانند آب نیز تنشها را تشدید کرده و گاهی منجر به درگیریهای خشونتآمیز بین کشاورزان عمدتاً مسیحی و چوپانان عمدتاً مسلمان شده است. با این حال، نیجریه این موضوع را که چنین درگیریهایی عمدتاً ناشی از وابستگی مذهبی است، رد کرده است.
تکذیب ادعاهای ترامپ
دولت نیجریه نیز اتهامات رئیسجمهور آمریکا را در مورد تهدید وجودی مسیحیان در نیجریه را رد کرده و بر تنوع قومی و مذهبی در این کشور تأکید کرد. وزارت خارجه نیجریه در بیانیهای اعلام کرد: «دولت فدرال همچنان از همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن نژاد، باور یا دین، دفاع خواهد کرد. همانطور که در آمریکا نیز چنین است، نیجریه چارهای جز پاسداشت تنوعی ندارد که بزرگترین نقطهقوت آن است». در ادامه بیانیه آمده است: «نیجریه کشوری مذهبی است که به ایمان، تسامح، تنوع و شمول احترام میگذارد و این نگرش با نظام بینالمللی همخوان است.»
در همین حال، «بولا احمد تینوبو» رئیسجمهور نیجریه روز شنبه گفت که توصیف نیجریه بهعنوان کشوری فاقد تسامح دینی، بازتاب واقعیت ملی آن نیست.
نیجریه قاطعانه به عنوان یک دموکراسی مبتنی بر ضمانتهای قانون اساسی آزادی مذهبی، پابرجاست. از سال ۲۰۲۳، دولت ما تعامل باز و فعالی را با رهبران مسیحی و مسلمان حفظ کرده و همچنان به چالشهای امنیتی که شهروندان را در ادیان و مناطق مختلف تحت تأثیر قرار میدهد، رسیدگی میکند.