آتشسوزی در فروشگاه جان ۲۳ نفر را گرفت
آتشسوزی مرگباری اواخر روز شنبه در فروشگاهی در شهر «ارموسییو» در مکزیک رخ داد و در پی آن دستکم ۲۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، «آلفونسو دورازو»، فرماندار ایالت «سونورا» که این شهر در آن قرار دارد در ویدئویی در شبکههای اجتماعی گفت: من دستور تحقیقات کامل و شفاف برای روشن شدن علل حادثه را دادهام. او افزود که کودکان نیز در میان قربانیان بودهاند.
«گوستاوو سالاس»، دادستان کل ایالت با استناد به خدمات پزشکی قانونی این ایالت، گفت به نظر میرسد بیشتر مرگها ناشی از استنشاق گازهای سمی بوده است.
در همین حال، «کلودیا شینباوم»، رئیسجمهوری مکزیک نیز گفت: از صمیم قلب به خانوادهها و عزیزان کسانی که جان خود را از دست دادند تسلیت میگویم. او افزود دستور اعزام تیمهای پشتیبانی برای کمک به خانوادههای قربانیان و مجروحان را داده است.
به گزارش رویترز، علت آتشسوزی که اکنون مهار شده، هنوز مشخص نیست اگرچه برخی رسانهها، نقص الکتریکی را عامل آن میدانند. مقامات شهری گفتند این فروشگاه که بخشی از فروشگاههای زنجیرهای محبوب «والدو» است، هدف حمله قرار نگرفته است.