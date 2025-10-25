نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود(یادداشت روز)

پنج روز پیش (چهارشنبه) «مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل» (iNSS) گزارشی از تلفات ارتش این رژیم در جریان جنگ غزه منتشر کرد که در آن به حجم وسیعی از ضرباتی که ارتش این رژیم طی دو سال اخیر از جبهه مقاومت و بخصوص از مقاومت غزه خورده، اذعان شده است. بر اساس این گزارش در این مدت 1974 صهیونیست غاصب کشته شده که 919 نفر اعضای رسمی ارتش و بخش زیادی از بقیه، نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل بوده‌اند. بر مبنای گزارش رسمی این مؤسسه امنیتی اسرائیل، شمار کشته‌شده‌های ارتش در غزه 1721 نفر و مجروحان آن 30026 نفر بوده است. این مجروحان کسانی هستند که به دلیل قطع عضو قادر به ادامه فعالیت در ارتش نیستند. مؤسسه مذکور زخمی‌هایی که مداوا شده و قابل برگشت به ارتش بوده‌اند را جزء آمار زخمی‌ها نیاورده است. این گزارش می‌گوید ارتش اسرائیل در این دو سال 300 هزار نیروی ذخیره را عمدتاً برای جنگ در نوار غزه فراخوانده است.

این گزارش رسمی می‌افزاید ارتش رژیم در این دو سال 643 نفر در کرانه باختری کشته و مجروح داده (78 کشته و 565 زخمی) که همه آن‌ها نظامی و یا نیروی ذخیره ارتش بوده‌اند. بر اساس گزارش این مؤسسه امنیتی، ارتش اسرائیل برای اولین بار پس از «انتفاضه الاقصی» در سال 2000، برای سرکوب قیام فلسطینی‌ها در کرانه 129 حمله هوائی – عمدتاً در شمال کرانه باختری – انجام داده و 15456 نفر از مردم این منطقه را بازداشت کرده است. از آن طرف، این مؤسسه امنیتی می‌گوید فلسطینی‌ها در کرانه باختری برای دفاع از خود و در حمایت از غزه 10496 اقدام عملیاتی علیه نظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند که در 1215 مورد آن از سلاح متوسط و نیمه سنگین استفاده شده است. این گزارش امنیتی اذعان کرده در این دو سال از سوی حزب‌الله لبنان، 17300 موشک و راکت و 593 پهپاد تهاجمی و اطلاعاتی به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده که بر اثر آن

132 نظامی اسرائیلی کشته و 2307 نفر زخمی شده‌اند. این گزارش می‌گوید در درگیری ماه ژوئن / خرداد، بر اثر شلیک 950 موشک و پهپاد ایرانی،

3583 نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند (33 کشته

و 3550 مجروح). این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته‌های اسرائیلی در جنگ 12 روزه را 230 نفر اعلام کرده است.

در گزارش مؤسسه امنیتی اسرائیل آمده است، مجموع شلیک‌های ثبت شده علیه اسرائیل 37500 فروند موشک و راکت بوده که 10200 فروند آن از غزه شلیک شده است. این آمار می‌گوید در این مدت 233000 نفر از ساکنان غاصب فلسطین آواره شده‌اند.

هر چند آمار ارائه شده توسط مؤسسه مطالعاتی امنیت داخلی رژیم به زعم خودشان کامل‌ترین آماری است که تاکنون توسط رژیم منتشر شده اما با توجه به سیاست مخفی‌کاری و انکار و کوچک‌نمایی رژیم، آمارها از این فراتر می‌باشد. با این وجود اگر همین آمار را با آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و اسرای ارتش جنایتکار اسرائیل در مجموع چهار جنگ معروف اعراب و اسرائیل مقایسه کنیم، عظمت اقدامات جبهه مقاومت و به‌طور خاص مقاومت غزه آشکارتر می‌شود. رژیم غاصب در جنگ‌های 1948، 1956، 1967 و 1973 مجموعاً 336 روز یعنی 11 ماه درگیر جنگ بوده و در این جنگ‌ها هم نوعاً طرف پیروز شناخته شده اما در جنگ غزه بیش از 24 ماه جنگیده و بنا به تصریح بسیاری از مراکز کارشناسی نظامی، شکست خورده به حساب می‌آید. این رژیم در چهار جنگ معروف جمعاً 22304 کشته و زخمی و 309 اسیر داده ‌اما در جنگ غزه آمار رسمی مؤسسه امنیتی آن از38643 کشته و زخمی- 1986 کشته، 36657 زخمی- و 255 اسیر خبر داده است. این یعنی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ارتش اسرائیل در جنگ غزه نزدیک به دو برابر مجموع تلفات آن در چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است.

اضافه می‌نماید، نتانیاهو در جریان دیدار اخیر ترامپ از تل‌آویو به‌طور علنی گفت: اسرائیل در این جنگ، 2000 کشته، 30000 مجروح و 200 هزار نفر آواره دارد که این به آمار مؤسسه مطالعات امنیتی آن نزدیک می‌باشد.

در چهار جنگ معروف، رژیم اسرائیل جمعاً با 1/100/500 نفر – به‌طور میانگین در هر جنگ با 275/125- نیروی نظامی و کشورهای عربی جمعاً با 1/743/000 – به‌طور میانگین در هر جنگ با 435/750 – نیروی نظامی به مصاف آمده‌اند. این یعنی نیروی نظامی عربی به‌طور میانگین تقریباً

دو برابر نیروی نظامی رژیم غاصب بوده است. در جنگ غزه تعداد نیروهای نظامی رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل بیش از 470 هزار نفر بوده که به مصاف غزه و لبنان رفته‌اند. این یعنی نیروی به کار گرفته شده اسرائیل در این جنگ حدود دو برابر میانگین نیروی به کار گرفته شده این رژیم در هر یک از چهار جنگ معروف بوده و این در حالی است که نیروی نظامی مقاومت در این جنگ، یک‌سوم یا یک چهارم نیروی فعال ارتش اسرائیل و میانگین یک‌سوم تا یک چهارم عدد میانگین ارتش‌های عربی در هر یک از چهار جنگ معروف بوده است. البته اگر غزه را میدان اصلی جنگ و لبنان را – به غیر از 66 روز جنگ اسرائیل و لبنان – پشتیبان جنگ غزه نه اینکه به تمامی وارد جنگ با اسرائیل شده باشد بدانیم، در واقع در این دو سال 470 هزار نیروی نظامی اسرائیل، در تلاش برای غلبه کردن بر چند هزار نفر نیروی مقاومت فلسطین در غزه بوده است که در این صورت معادله نفرات نظامی بین طرفین یک به ده بوده است.

توان نظامی و تکنولوژیک رژیم غاصب در جنگ غزه و در دهه هفتم حیات ننگین آن، به دلیل آنکه طی این 78 سال صدها اقدام اساسی برای تثبیت آن صورت گرفته است، به هیچ وجه با توان نظامی و تکنولوژیک آن در دهه‌های 1940، 1950، 1960 و 1970 قابل مقایسه نیست. در آخرین جنگ عربی – 1973 – تنها 25 سال از استقرار رژیم غاصب گذشته بود. علاوه‌ بر آن سطح حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی از رژیم غاصب در جنگ غزه به هیچ وجه با سطح حمایت آنان از اسرائیل در چهار جنگ معروف قابل مقایسه نیست. غربی‌ها و به‌طور خاص انگلیس و فرانسه تنها در جنگ

10 روزه 1956/1335 که به جنگ کانال سوئز مشهور شد، با حضور مستقیم و ابزار نظامی و با اعزام 79000 نیروی نظامی به حمایت از اسرائیل پرداخته و علیه مصر وارد عمل شدند اما در سه جنگ دیگر به حمایت سیاسی و بعضاً لجستیکی محدود از اسرائیل بسنده کردند. منابع اسرائیلی حجم تسلیحات نظامی اهدایی آمریکا به رژیم غاصب در این دو سال را فراتر از 150/000 تن یعنی حدود سه برابر حجم تسلیحات اسرائیل در قبل از شروع جنگ غزه اعلام کرده‌اند و از اینجاست که کارشناسان نظامی گفته‌اند در این جنگ، ارتش آمریکا بیش از ارتش اسرائیل درگیر بوده است.

جنایات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی در این جنگ بیش از مجموع چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است. مردم فلسطین در این جنگ نزدیک به 100 هزار شهید و حدود 300 هزار مجروح داده و حدود 80 درصد منازل و مراکز آنان در غزه تخریب شده و نزدیک به

دو و نیم میلیون نفر از ساکنان آن آواره شده‌اند، اما با این همه، هنوز از درون اسرائیل صحبت از ازسرگیری جنگ می‌شود و این بالاترین نشانه شکست آنان است چرا که ادامه جنگ پس از پیروزی معنا ندارد.

اگر مقاومت دلیرانه مردم غزه و حمایت بقیه اضلاع مقاومت و پایمردی آنان نبود، جنگ به جای 24 ماه، در زمان 11 ماه جنگ 1948 یا ده روز جنگ 1956 یا شش روز جنگ 1967 و یا 19 روز جنگ 1973 با پیروزی

رژیم غاصب و شکست غزه و مسلمانان به پایان رسیده بود کما اینکه حکایت آن جنگ‌ها چنین بود.

افق رژیم اسرائیل پس از جنگ‌های 48، 56، 67 و 73 روشن‌تر از پیش از شروع هر یک از این جنگ‌ها بود و در مقابل افق فلسطینی‌ها در پایان

هر جنگ، تاریک‌تر از قبل از آن بود. اما در این جنگ هر چند سطح تسلیحاتی و نفراتی اسرائیل دو برابر میانگین هر جنگ پیشین بود، اما افق اسرائیل تاریک‌تر از زمان آغاز این جنگ است چرا که اگر دوباره شعله جنگ غزه بالا بکشد و جنگ به وضع ماه‌های قبل بازگردد، اول دامن اسرائیل را به آتش می‌کشد. ارتش اسرائیل در جنگ کنونی غزه – بنا به اذعان رسمی مؤسسه امنیتی آن – 31747 کشته و زخمی داده و این در حالی است که میانگین کشته‌ها و زخمی‌های آن در چهار جنگ پیشین 5576 نفر – 2531 کشته و 3045 زخمی – است. این یعنی اسرائیل در این جنگ 7/5 برابر یعنی تقریباً شش برابر میانگین جنگ‌های پیشین تلفات داده است. اگر خسارت انسانی وارد شده به مقاومت غزه را با خسارت انسانی وارد شده به ارتش رژیم غاصب مقایسه کنیم بدون شک، ارتش اسرائیل دست‌کم دو برابر نیروهای شهید و زخمی گردانهای مقاومت غزه، کشته و زخمی داده است. البته بحث کشتن و زخمی و آواره کردن کودکان، زنان، بیماران، سالخوردگان و مردم غیرنظامی غزه بحث دیگری است.

امروز ارتش رژیم جنایتکار به یک هدف نزدیک برای مقاومت غزه تبدیل شده است و از این رو، از یک سال پیش، ادامه جنگ غزه به یک موضوع اختلافی میان فرماندهان ارشد و میدانی ارتش و اعضای غیر نظامی کابینه نتانیاهو تبدیل گردیده و این اختلاف قربانی گرفته که یکی از آن‌ها

یواف گالانت فرمانده ارشد ارتش بوده است.

سعدالله زارعی