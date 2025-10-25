کارشناسان بازار ارز، چهار دلیل برای عقب‌نشینی بازار طلا و سکه مطرح کردند که افزایش عرضه و فروکش هیجانات سیاسی، دو مورد از آنهاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از افزایش مقطعی نرخ ارز در پایان هفته گذشته و صعود دلار آزاد تا مرز 109 هزار تومان، بازار در ابتدای هفته جاری با کاهش هیجانات روانی و تقویت عرضه در فردوسی و هرات، بار دیگر شاهد بازگشت دلار به کانال 106 هزار تومانی است؛ هم اکنون در بازار تهران هر دلار آمریکا امروز با قیمت 106 هزار و 500 تومان فروخته می‌شود.

همزمان در سبزه میدان نیز هر گرم طلای 18 عیار نیز از مرز

11 میلیون تومان عقب نشست و در محدوده 10 میلیون و 550 هزار تومان قرار گرفت. سکه طرح جدید (امامی) نیز به سطح 110 میلیون تومان بازگشته است.

کارشناسان بازار ارز، چهار عامل را در کاهش نسبی قیمت دلار و طلا مؤثر می‌دانند؛ یکم؛ افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و صرافی‌هاست؛ طبق بررسی‌ها، حجم فروش اسکناس در بازار متشکل طی روزهای اخیر 15 تا 20 درصد افزایش یافته که منجر به کاهش انتظارات افزایشی شد.

دوم؛ کاهش تقاضای مسافرتی و تجاری است؛ با پایان موج سفرهای امارات و ترکیه در مهرماه و افت مراجعه حضوری برای خرید ارز مسافرتی، تقاضای اسکناس کاهش محسوسی پیدا کرده است.

سوم، ثبات نسبی در اخبار سیاسی و مذاکرات ارزی است؛ نبود تنش جدید در سطح منطقه‌ای و مدیریت نرخ حواله در سامانه نیما موجب آرامش نسبی در انتظارات بازار شد.

چهارم؛ تغییر رفتار معامله‌گران در بازار طلاست. فعالان صنف طلا می‌گویند با عقب‌نشینی دلار و طلای جهانی، خریداران سکه و مثقال نیز دست از خرید کشیده‌اند و بخشی از نقدینگی به بازار بورس و سپرده‌های بانکی بازگشته است.

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، دامنه فعلی نرخ دلار موقتاً بین 106 تا 107 هزار تومان تثبیت شده و هیچ نشانه‌ای از فشار عرضه یا جهش تقاضا در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. اگر نرخ درهم دوباره به زیر 29 هزار تومان برگردد احتمالاً شاهد دلار 105 هزار تومانی هم خواهیم بود.

گفتنی است، بازار ارز و طلا پس از جهش هیجانی در روزهای پایانی هفته گذشته، بار دیگر به سمت تعادل بازگشته است. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذار در تزریق مدیریت‌شده ارز ادامه دهد روند فعلی تثبیت یا کاهش محدود قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.