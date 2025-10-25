اخبار کوتاه از فوتبال
زمان بازیهای ایران در تورنمنت چهارجانبه امارات
تیم ملی فوتبال در تورنمنتی چهارجانبه در امارات شرکت خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی آبانماه در تورنمنتی چهارجانبه در العین امارات حضور خواهد یافت. این مسابقات با حضور تیمهای ایران، کیپورد، ازبکستان و مصر برگزار میشود. برنامه زمانبندی این رقابتها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۲ آبان 1404
* ایران................................................................................................................................... کیپورد
جمعه ۲۳ آبان 1404
* ازبکستان................................................................................................................................. مصر
بازی ردهبندی دوشنبه ۲۶ آبان و فینال سهشنبه ۲۷ آبان برگزار میشود.
تقابل جذاب و حساس استقلال با فجرسپاسی در شیراز
تیم فوتبال استقلال امروز در جذابترین و حساسترین بازی هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر در شیراز به مصاف فجر سپاسی میرود.
پیروز قربانی برای اولینبار به عنوان سرمربی باید مقابل استقلال صفآرایی کند و در ورزشگاه پارس، پذیرای تیم محبوبش باشد. ورزشگاه پارس در حضور هواداران پرشور شیرازی میزبان دوئل پیروز قربانی برابر تیم محبوبش خواهد بود. زردپوشان بدون احتساب سه امتیاز کسر شده، 12 امتیاز اندوخته داشتهاند و حالا باید در آزمونی دشوار مقابل تیم اوجگرفته ریکاردو سا پینتو صفآرایی کنند. رقابتی که برای سکاندار تیم تازه لیگ برتری شده، اهمیت فراوانی دارد. پیروز قربانی جزو معدود سرمربیان داخلی با سابقه حضور در استقلال است که احتمال دارد در آینده تبدیل به گزینهای جدی برای نیمکت آبیها شود. از طرفی او همواره نگاهی متفاوت با دیگر پیشکسوتان آبی داشته و سعی نکرده صرفا مطابق با موج موجود، راجع به تیم محبوبش نظر بدهد و با کریخوانی برای خود در فضای مجازی محبوبیت بخرد. از همین روی خیلی اوقات اظهار نظرهای او به مذاق هواداران تندرو و رسانههای افراطی فعال در فضای مجازی خوش نیامده و اصطکاکهایی را بینشان به وجود آورده است.
یکشنبه 4 آبان 1404
* فجر سپاسی........................................................................................استقلال (ساعت15:00)
* سپاهان.....................................................................................................پیکان (ساعت17:00)