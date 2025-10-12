کیهان و خوانندگان
* وحدت و اتحاد ملی بین مسئولین و مردم و تمرکز بر فرمایشات مقام عظمای ولایت بالاترین عامل بازدارندگی و اهرم قدرت است. یقین داشته باشید هیچ قدرتی بر هیچ کشوری در صورت وجود وحدت داخلی پیروز نخواهد شد.
مجد
* در عملیات والفجر یک، در سنگر نیروهای اطلاعات دعایی از امام صادق(علیهالسلام) بود که مرا خیلی جذب خودش کرد و با تکرار چند باره آن، جان من و خیلی از بچهها نجات پیدا کرد. دعا این بود. «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ» یعنی خداوندا! مرا در زره نفوذ ناپذیر خودت قرار بده. به راستی که تو هر آنکس را که بخواهی در این زره قرار میدهی. این دعایی بود که رزمندگان برای حفاظت از بلاها با آن انس داشتند.
ذوالفقاری
*امروز که برجام به ایستگاه پایانی یعنی اسنپ بک بر علیه ایران منتهی گردیده سرانجام مشخص شد که چه کسانی فهم درست از مسائل داشته و دلسوز مردم بودند. حالا نوبت نهادهای نظارتی و قضایی است تا به ترک فعلها و ضعف مفرط در مذاکره کردن آنان رسیدگی کنند.
صاحب الزمانی
* درست است که غربیها ترامپ را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب نکردند. اما کسی را انتخاب کردند که از هر نظر در کنار ترامپ برای پیشبرد اهداف شوم استعمارگران آمریکایی در زورگویی بیشتر بر ملتهای مستقل باشد.
بخشعلی
* این بار خانم ماریا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را برنده صلح نوبل ۲۰۲۵کردند. فردی تو مایههای شیرین عبادی که سرتاپای وجودش نوکری برای آمریکا و غربیهاست.
پاکیاری
* نتیجه همکاری با FATF، پیوستن به پالرمو و CFT، تشدید تحریمها و جسارتدهی به رژیم تروریستپرور آمریکا برای منع هر حرکت تجاری دریایی ایران و اعلام مغرضانه موضع در مورد جزایر سهگانه ایرانی از زبان دریده اتحادیه اروپا بوده است. ای کاش بعضیها نصف امیدی که به وعدههای دشمنان و کافران و مشرکان دارند، به وعدههای خدا و رهنمودهای ولیّخدا داشتند.
پیوندی
* لغو ویزای ورزشکاران اسرائیلی توسط دولت اندونزی برای مسابقات جهانی ژیمناستیک، باعث شده کل تیم صهیونیستها دچار شوک شده و با محرومیت دقیقه نودی سقوط آزاد کند.
حسین خانی
* در دومین دوره المپیک فناوری کشورمان شاهد حضور بیش از ۱۰ هزار نخبه ایرانی و بیش از ۱۰۰۰ شرکتکننده از ۶۵ کشور جهان بودیم که جای خوشحالی دارد. در این دوره مشارکت داخلی نسبت به سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است. برای توانمندسازی هرچه بیشتر استعدادهای فناورانه کشور، پیشنهاد میشود در این دورهها ایستگاههای کاری و فرصت تعامل با شرکتهای دانشبنیان نیز برای شرکتکنندگان فراهم بشود.
قجاوند
* در اخبار اعلام گردید ربات جراح ایرانی «سینا»، موفق شد ربات جراح آمریکایی «داوینچی» را پس بزند و به عبارتی ضــربـه فنــی بکند. این کار با یک حرکت و یکسوم قیمت صورت گرفته است. این موفقیت و پیشرفت علمی نتیجه تفکر ما میتوانیم است.
بنی طبا
* تظاهرات گسترده مردمی در سراسر جهان بر علیه اسرائیل و فریاد زنده باد فلسطین که از قلب امپراطوری کفر در آمریکا و شهرهای اروپایی به گوش میرسد، پدیده بیسابقه است و خبر از جهان آینده و سرنوشت سیاه و محتوم دنیای کفر میدهد.
صادق صفوت
* اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات فوری و سریع و قرارگاهی از جنس اقتصاد مردمپایه دارد. قبل از آن که اقتصاد به پاشنه آشیل تبدیل شود و دیر شده باشد جهاد اقتصادی عالمانه و مردممحور باید در دستور کار سران سه قوه قرار گیرد.
کوچکسرایی
* با تفاهمنامهای که اخیراً با راهآهن ازبکستان به امضا رسیده، تعاملات ریلی ایران با کشورهای CIS تقویت شده و امکان ورود واگنهای ایرانی به کشورهای عضو CIS فراهم خواهد شد. از سوی دیگر استقبال چین از مسیر جنوبی کمربند و جاده از خاک ایران، نویدبخش توسعه ترانزیت ریلی کشور بوده که موجب رکورد حمل پنج میلیون تن بار بینالمللی خواهد بود.
زجاجی
* در پاسخ به مکانیزم ماشه طرح جامع جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق همکاریهای هرچه بیشتر با کشورهای عضو بریکس و شانگهای باید به اجرا گذاشته بشود. این رویکرد باعث میشود فشارهای تحریم به فرصت رشد اقتصادی تبدیل شده و اقتصاد کشور مقاومتر و پویاتر گردد. مقدمه این کار اصلاح گمرکات، هوشمندسازی فرآیندها و کاهش رسوب کالا است. که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا سرمایهگذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار ایران شوند.
علمداری
* تصمیم اخیر بانک مرکزی یعنی تعیین سقف خرید سالانۀ رمزپولهای پایه ثابت (استیبلکوینهایی مانند تتر) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی را میتوان گامی بازدارنده در مهار تقاضای کاذب دانست. وقتی کاربران امکان خرید یا نگهداری بیش از سقف تعیینشده را نداشته باشند، بخش قابل توجهی از سفتهبازیها و هیجانات کوتاهمدت کنترل میشود.
شیخ الاسلام
* روزنامه عبریزبان «معاریو» گزارش داد که شرکتهای بینالمللی، به ویژه در حوزه فناوری پیشرفته، به دلیل جنگ مداوم، فشارهای بینالمللی و افزایش مالیاتها، رژیم صهیونی را ترک میکنند. فلذا پیشبینی میشود اقتصادی این رژیم چشمانداز خوبی نداشته و در آینده با چالش جدی مواجه خواهد بود.
درودیان
* درتوافق صلح غزه که به اجرا گذاشته شده درخصوص خلع سلاح حماس خیلی نباید نگران بود. هیچکس جرأت خلع سلاح ملت فلسطین را ندارد، چراکه این سلاحها ابزار مشروع مقاومت در برابر اشغالگری هستند.
مقیسه
* فعالان اصلاحطلب که در دولت سیزدهم به علت گران شدن قیمت مرغ خواستار استعفا و محاکمه مسئولان مربوطه شده بودند، نسبت به گرانی و افزایش سرسامآور قیمت مرغ در این دولت چرا سکوت کردهاند؟
عموزاده
* رها شدگی بیحجابی در جامعه و بیبرنامگی در این مورد قابل قبول نیست. چرا که عدهای از بیحجابان به تدریج وارد فاز برهنگی و... خواهند شد و نهایتا روزی خواهد رسید که برای جلوگیری و مقابله با بیحجابی خیلی دیر خواهد شد.
