بازگشت تحریمها به معنای نابودی اقتصاد ایران نیست
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازگشت تحریمها علیه ایران به معنای نابودی اقتصاد ایران نیست، توضیح داد: هر آنچه غربیها میتوانستند، پیش از این انجام دادهاند؛ از این رو در حال حاضر، بیشتر بار روانیِ موضوع تحریمها را هدف گرفتهاند.
به گزارش ایرنا، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت همراهی مجلس و دولت پس از بازگشت تحریمهای شورای امنیت، ضمن تصریح بر این مهم که باید از مردم ایران به دلیل ایستادگی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به طور ویژه قدردانی کرد؛ گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دیدیم که مردم همراه با رهبری بودند، رهبر معظم انقلاب حرف اول و آخر را زدند؛ نقشه و انتظار دشمن این بود که وقتی این حمله را انجام دادند، مردم در خیابانها جمع شوند، و عوامل و نیروهای داخلی آنان هم فعال شده و از شمال و جنوب و غرب وارد کشور شوند و هرج و مرجی در کشور ایجاد شده و نظام را ساقط کنند.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه بهعنوان نماینده قبول دارم که مردم به حق از اقتصاد و بروکراسی گلایهمند هستند و نقدهایی دارند؛ خاطرنشان کرد: با وجود این نقدها آنچه در حال حاضر در کشور رخ میدهد، وحدت و هماهنگی کامل بین مجلس و دولت است. کمیسیون تخصصی یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت در هر شرایطی حتی اگر مجلس به دلیل حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه، جلسه تشکیل ندهد؛ بازهم تشکیل شده و به موضوعات مهم کشور رسیدگی میکند.
نیکزاد در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران به اقدام غرب چه باید باشد و آیا بحثهایی مانند خروج از NPT میتواند به نفع کشور باشد، اظهار داشت: ما قبول نداریم که «اسنپ بک»، حق قانونی کشورهای اروپایی باشد و این موضوع بیشتر از نظر بار روانی آن قابل توجه است. بنده نماینده مردم هستم و از زندگی مردم و از گرانیها خبر دارم؛ هر هفته به حوزه انتخابیه مراجعه میکنم و کف میدان و در کنار مردم هستم و زندگی و مشکلات آنها را میبینم.
وی با تأکید بر اینکه ما به هیچ وجه نمیخواستیم اسنپبک فعال شود؛ عنوان کرد: با فعال شدن این مکانیسم اما اقتصاد ایران از بین نخواهد رفت. هر آنچه آنها میتوانستند، انجام دادهاند؛ از این رو بیشتر بار روانیِ موضوع را هدف قرار دادند. با این حال، هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود، قطعاً و یقیناً با هماهنگی کامل انجام خواهد پذیرفت. مجلس تحولات خارجی و مباحث بینالملل را بهصورت روزانه و حتی ساعتی رصد میکند.