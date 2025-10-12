بورس، دوباره کانال ۳ میلیون واحد را فتح کرد

شاخص کل بورس دیروز با جهش 67 هزار واحدی از مرز سه میلیون واحد عبور کرد. ورود 2700 میلیارد تومان پول حقیقی، رشد هم‌وزن و افزایش صف‌های خرید تا چهار هزار میلیارد تومان، از نشانه‌های بازگشت پرقدرت نقدینگی به بازار سرمایه دیروز بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه در معاملات دیروز یکشنبه 20 مهرماه صحنه صعود پرقدرت شاخص‌ها و افزایش قابل‌توجه ورود نقدینگی بود.

شاخص کل بورس تهران با رشد 67 هزار و 700 واحدی (معادل دو و سه دهم درصد) از مرز سه میلیون واحد عبور کرد و در عدد سه میلیون و 18 هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش

15 هزار و 400 واحدی (یک و هشت دهم درصد) به سطح 860 هزار واحد رسید تا نشان دهد رشد دیروز بازار فراگیر بوده است.

ارزش معاملات خرد بورس به بیش از 123 هزار میلیارد ریال رسید و تعداد معاملات نیز از 329 هزار فقره عبور کرد. در سمت تقاضا، ارزش صف‌های خرید به حدود چهار هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده شکل‌گیری موج جدیدی از ورود پول حقیقی‌ها به بازار است.

بر اساس آمارها، دیروز بیش از 3100 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد؛ این در حالی است که روز شنبه نیز حدود

500 میلیارد تومان ورود پول ثبت شده بود.

با وجود روند مثبت کلی بازار، صندوق‌های طلا روز منفی و کم‌رمقی را پشت سر گذاشتند. نمادهایی مانند عیار، طلا، مثقال و کهربا بین سه تا چهار درصد افت قیمت را ثبت کردند. این در حالی است که صندوق‌های طلا روز شنبه حدود 200 میلیارد تومان ورود پول داشتند، اما دیروز با کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی منفی باز شدند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت مثبت شدن نرخ اونس جهانی طلا در معاملات امروز دوشنبه، احتمال بهبود عملکرد صندوق‌های طلا وجود دارد.

در سوی دیگر بازارهای مالی، روند خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان ادامه دارد.

از ابتدای ماه تاکنون حدود 1750 هزار میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها ثبت شده است. هرچند روز شنبه حدود

700 میلیارد تومان ورود پول موقت به آن‌ها صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد مقصد اصلی این منابع، بازار سهام بوده است.

به این ترتیب، بورس تهران دیروز شاهد ترکیب کم‌سابقه‌ای از ورود سنگین نقدینگی، رشد گسترده شاخص‌ها و چرخش پول از بازارهای کم‌ریسک به سمت سهام بود.

وضعیتی که در صورت ثبات نرخ ارز و تداوم جریان ورود پول می‌تواند تداوم رشد بازار را در روزهای آتی رقم بزند.

چرخش پول به سمت بازار سهام

رشد شاخص کل و هم‌وزن به‌طور همزمان، نشان داد که این بار برخلاف برخی از صعودهای مقطعی اخیر، تقاضا فقط محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبود.

به گزارش فارس؛ بازار دیروز پس از یک هفته نوسانی، با شروعی قدرتمند همراه شد. از سوی دیگر، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد جریان پول در حال چرخش به سمت سهام است. این رفتار می‌تواند نشانه‌ آغاز موج دوم رشد پس از استراحت هفته‌ گذشته باشد.

علاوه‌بر شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن، شاخص فرابورس نیز ۱۹۵ واحد رشد را ثبت کرد و به 25 هزار و 635 واحد رسید.

این رشد همزمان در سه نماگر اصلی، پیام روشنی دارد: بازار نه‌تنها توسط لیدرها بالا کشیده شد بلکه کلیت بازار همراهی کرد. این نوع رشد معمولاً پایه‌ای قوی‌تر و ماندگارتر از رشدهای تک‌سهمی دارد.

از نظر رفتاری، همگرایی شاخص کل و هم‌وزن معمولاً در ابتدای روندهای صعودی رخ می‌دهد. اگر این الگو در چند روز آینده تکرار شود، می‌تواند به معنی تثبیت یک «موج صعودی تازه» در بازار باشد.

دیروز بازار شاهد ورود ۵۰۱ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بود. همزمان، ۹۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی در حال تغییر استراتژی از سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به سمت سهام هستند.

بازگشت اعتماد با احتیاط

رفتار دیروز معامله‌گران نشانه‌ بازگشت اعتماد با چاشنی احتیاط بود. ورود نقدینگی حقیقی و خروج همزمان از صندوق‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند ریسک بیشتری بپذیرند.

در عین حال، تقاضا در صنایع پتروشیمی، فلزات و بانکی‌ها متمرکز بود که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش سرمایه به سمت لیدرهای بنیادی باشد.

بازار دیروز با سبزپوشی 75 درصدی نمادها، ورود نقدینگی حقیقی و عبور از مقاومت روانی سه میلیون واحد، سیگنال روشنی از احتمال شروع فاز صعودی جدید مخابره کرد.

با این حال، تثبیت این سطح در روزهای آینده حیاتی است. تداوم ورود پول حقیقی و حفظ ارزش معاملات در محدوده‌ بالای ۱۳ همت می‌تواند راه را برای ماندن در سطح سه میلیون واحد هموار کند.

پیام کلیدی دیروز این بود که بازار دوباره نفس کشید اما برای دویدن، به نقدینگی پایدار نیاز دارد.