هادی چوپان در رقابت‌های مستر المپیا 2025 برای سومین بار به عنوان دومی دست یافت.

شصت‌ویکمین دوره مسابقات مستر المپیا 2025 که هر سال توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام (IFBB) برگزار می‌شود، امسال به میزبانی شهر لاس‌وگاس ایالت نوادای آمریکا به انجام رسید. «هادی چوپان» قهرمان مستر المپیا 2022 در رقابت با «درک لانسفورد» قهرمان 2023، «سامسون دائودا» قهرمان سال 2024 و «اندرو جیکد» برای سومین بار در جایگاه دوم ایستاد.‌هادی چوپان در سال‌های 2023 و 2024 نیز دوم و در سال‌های 2019 و 2021 سوم شده بود.‌هادی چوپان البته در نظرسنجی مردمی به عنوان قهرمان مردمی 2025 انتخاب شد و به کمربند قهرمان مردمی دست یافت. عنوان قهرمانی و جایزه 600 هزار دلاری نیز به درک لانسفورد برای دومین بار رسید. اندرو جیکد در رتبه سوم ایستاد و سامسون دائودا قهرمان سال گذشته این مسابقات در جایگاه چهارم قرار گرفت. جایزه نقدی 5 نفر نخست مسترالمپیا 2025 به این شرح است:

1- درک لانسفورد (مقام اول، 600 هزار دلار)،2-‌هادی چوپان (مقام دوم، 200 هزار دلار)،3- اندرو جکد (مقام سوم، 100 هزار دلار)،4- سامسون داودا (مقام چهارم، 40 هزار دلار) و 5- مارتین فیتزواتر (مقام پنجم، 30 هزار دلار).