کد خبر: ۳۲۰۰۷۸
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
معاون وزیر آموزش‌وپرورش:

ادعای کمبود کتاب درسی در مدارس غیردولتی یک شیطنت رسانه‌ای است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی کمبود کتاب درسی در مدارس غیردولتی را تکذیب کرد.
در پی انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی که در آن برخی والدین از کمبود کتاب‌های درسی در مدارس غیردولتی و ارائه فایل‌های آموزشی به‌جای کتاب گلایه کرده بودند، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به ایسنا گفت: این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای است. اکنون کتاب در دسترس است و اگر دانش‌آموزی کتاب ندارد، می‌تواند مراجعه کند تا کتاب به او داده شود.
محمودزاده با تأکید بر اینکه هیچ کمبود کتابی وجود ندارد افزود: اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند.
وی ادامه داد: توزیع کتاب‌های درسی به‌موقع انجام شده است. دانش‌آموزی که ثبت‌نام کرده و مدرسه‌ای که مجوز دارد، مراحل ثبت سفارش کتابش به‌صورت خودکار انجام شده و کتاب تحویل داده شده است. ممکن است مدیری در مدرسه‌ای کوتاهی کرده و بموقع برای دریافت کتاب اقدام نکرده باشد، اما این موضوع به معنای نبود کتاب درسی نیست.

