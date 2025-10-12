شناسایی ۲۴۳ خودروی رهاشده در معابر تهران در اولین روز طرح جمعآوری
رئیس پلیس راهور پایتخت از آغاز طرح ساماندهی و جمعآوری خودروهای رهاشده در معابر شهر خبر داد و افزود: در نخستین روز اجرای این طرح، ۲۴۳ خودرو شناسایی و تعدادی از آنها جمعآوری شد.
سردار سیدابوالفضل موسویپور با اشاره به اینکه اجرای این طرح بهصورت رسمی در سطح مناطق ۲۲گانه تهران آغاز شده است، به ایرنا گفت: از روز شنبه ۲۴۳ خودرو رهاشده در حاشیه معابر شناسایی شد که پس از تماس با مالکان، ۱۶ مالک نسبت به جابهجایی خودروهای خود اقدام کردند. سایر خودروها با استفاده از جرثقیل توسط نیروهای اجرائی حمل و به محلهای تعیینشده منتقل شدند.
موسویپور ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی معابر شهری، ارتقای زیبایی بصری شهر و جلوگیری از ایجاد مزاحمتهای ترافیکی و بهداشتی ناشی از توقف طولانیمدت خودروهای رهاشده است. به گفته وی، این روند در روزهای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت تا چهره معابر پایتخت سامان یابد.
گفتنی است، پیش از این مسئولین انتظامی پایتخت درباره اقدام هرچه سریعتر مالکین این خودروها برای جابهجایی وسایل نقلیه خود هشدار داده بودند.