عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) عملکرد برجامیان را ناشی از ضعف شخصیتی و بی‌اعتنایی به عزت ملی دانست و گفت: پاسخگویی قضائی و بررسی دقیق عملکرد مقصران می‌تواند هم عدالت را تامین کند و هم تجربه‌ای عبرت‌آموز برای آینده باشد تا هیچ دولتمردی جرأت نکند از منافع ملی چشم‌پوشی کند یا کشور را در موقعیت ضعف قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسن غفاری‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در گفت‌وگو با رسا، در واکنش به چرایی بی‌توجهی دولت سابق به توصیه‌های

رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتماد به غرب و ادامه مذاکرات هسته‌ای، با لحنی صریح و انتقادی اظهار داشت: برجامیان برای خود و حتی برای ملیت ایران هیچ ارزش و آبرویی قائل نیستند. آنها چنان تنزل یافته و حقیر شده‌اند که گویی از تحقیر شدن و حتی برخوردهای منفی با خود لذت می‌برند. به نظر می‌رسد ریشه این رفتارها به مشکلات شخصیتی آنان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به عملکرد دولت روحانی در آغاز مذاکرات برجام افزود: شروع کارشان زشت و حقیرانه بود اما اکنون اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده که ابزارهایی مانند مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» دیگر کارکرد و اثرگذاری سابق خود را ندارند و نمی‌توانند فشارهای یک‌طرفه و تحقیرآمیز علیه کشور اعمال کنند.

حجت‌الاسلام غفاری‌فر به رفتار برخی جریان‌های اصلاح‌طلب غرب‌گرا اشاره کرد و گفت: عده‌ای تلاش دارند با بزرگ‌نمایی تهدیدهای حقوقی و بین‌المللی به غرب باج بدهند و این‌گونه القا کنند که ایران در موضع ضعف است. این در حالی است که نیروهای مؤمن و انقلابی نیز نباید بیش از حد روی این ابزارها تمرکز کنند؛ چرا که این امر می‌تواند ذهن افکار عمومی را از اصل مسئله و مسئولیت‌های داخلی منحرف کند.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و پیگیری قضائی عاملان وضع موجود تصریح کرد: آنچه اکنون اولویت دارد مطالبه و پیگیری محاکمه کسانی است که با تصمیمات خود کشور را در معرض این فشارها و تحقیرها قرار دادند. پاسخگویی قضائی و بررسی دقیق عملکرد مقصران می‌تواند هم عدالت را تامین کند و هم تجربه‌ای عبرت‌آموز برای آینده باشد تا هیچ دولتمردی جرأت نکند از منافع ملی چشم‌پوشی کند یا کشور را در موقعیت ضعف

قرار دهد.