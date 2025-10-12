سرویس خارجی-

دبیرکل حزب‌الله لبنان خطاب به نوجوانان و جوانان فرهنگی وابسته به حزب‌الله، که در گردهمایی عظیمی در ورزشگاه بین‌المللی «کمیل شمعونِ» بیروت جمع شده بودند، گفت: «شما پیشگامان عدالت و نسل‌های سید [حسن نصرالله] در مسیر ولایت به رهبری «امام خامنه‌ای» هستید.

حزب‌ الله لبنان بیش از یک سازمان سیاسی یا نظامی، ایده‌ای ریشه‌دار در ذهن و قلب مردم لبنان است که به واسطه هویت مقاومت، همبستگی اجتماعی و اعتقاد عمیق به آرمان‌هایش، هرگز از بین نمی‌رود. این جنبش از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۲، در واکنش به اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل در جنوب لبنان، با تکیه بر حمایت گسترده مردمی، به‌‌ویژه در میان جامعه شیعه، به نیرویی محوری در صحنه سیاسی و نظامی لبنان تبدیل شد. حزب‌‌الله با ارائه خدمات اجتماعی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و کمک‌های مالی به محرومان، پیوند عمیقی با جامعه ایجاد کرده است که فراتر از یک ساختار نظامی صرف است. پس از شهادت سید «عباس موسوی»، دبیرکل وقت حزب‌‌الله، در حمله هوائی اسرائیل در سال ۱۹۹۲، این جنبش با وجود ضربه سنگین، نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه تحت رهبری جدید، با سازمان‌دهی قوی‌تر و استراتژی‌های مؤثرتر، به نیرویی تأثیرگذارتر در منطقه تبدیل شد. این توانایی بازسازی ریشه در انعطاف‌پذیری سازمانی، شبکه گسترده حامیان و ایدئولوژی مقاومت دارد که به حزب ‌الله اجازه داده است در برابر فشارهای داخلی و خارجی، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا حملات نظامی، مقاومت کند.

پس از شهادت سید «حسن نصرالله»، که به عنوان چهره‌ای کاریزماتیک و استراتژیست برجسته، حزب ‌الله را به یکی از قدرتمندترین نیروهای مقاومت در منطقه تبدیل کرده بود، این جنبش بار دیگر توانایی خود در عبور از بحران‌های بزرگ را نشان داد. نصرالله، که از سال ۱۹۹۲ رهبری حزب‌ الله را برعهده داشت، نقش اساسی در پیروزی‌های این گروه، از جمله عقب‌نشینی رژیم اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و مقاومت در جنگ ۳۳روزه سال ۲۰۰۶، ایفا کرد. با وجود فقدان او، حزب‌‌الله با تکیه بر ساختار منسجم و چندلایه خود، که شامل شورای رهبری، شبکه‌های نظامی و حمایت مردمی گسترده است، توانست رهبری جدید را به سرعت جایگزین کند. تاریخچه حزب ‌الله نشان می‌دهد که هر ضربه‌ای، از ترور رهبران گرفته تا جنگ‌های تمام‌عیار، به فرصتی برای تقویت وحدت داخلی و جلب حمایت بیشتر تبدیل شده است. برای مثال، پس از جنگ ۲۰۰۶، حزب‌‌الله با بازسازی مناطق تخریب‌شده و حمایت از غیرنظامیان، محبوبیت خود را در میان اقشار مختلف لبنانی افزایش داد. این ویژگی، همراه با انسجام ایدئولوژیک و پشتیبانی منطقه‌ای، به‌ویژه از ایران، حزب ‌الله را به نمادی از مقاومت پایدار تبدیل کرده که به نظر می‌رسد این مسیر پس از نصرالله نیز با قدرت ادامه خواهد یافت، به‌ویژه با آتکا به جوانان و نوجوانانی که رهبران و فرماندهان آتی حزب‌الله خواهند بود.

رهروانِ جوانِ مسیر ولایت

دیروز ورزشگاه بین‌المللی «کمیل شمعون» بیروت پذیرایِ همایش بزرگ «أجیال السید» با حضور پیشاهنگان جنبش «کشفافه المهدی(عج)» حزب‌الله لبنان، یعنی نسلِ جدیدِ نوجوان و جوانِ مقاومت، بود. شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در اظهاراتی در این مراسم فرهنگی حزب‌الله لبنان گفت: «ما به عنوان رهبران و پیشروان در صحنه‌ای از پاک‌ترین صحنه‌ها گرد هم می‌آییم که اراده زندگی عزیز را نشان می‌دهد.» وی خطاب به جوانان و نوجوانان جمعیت کشافة الامام مهدی(عج)، ارگان فرهنگی حزب‌الله لبنان، گفت: «شما آینده روشن و پیشگامان راستی و عدالت هستید. شما نسل‌های سید در مسیر ولایت به رهبری امام خامنه‌ای هستید.» شیخ نعیم قاسم ادامه داد: «سید شهید، سرور شهدای امت است که شما را برای ساختن عهد و عزم و امید برای آینده‌تان پرورش داد تا با راه خدا، راه زندگی عزیز و مجاهدان و شهدا و راه سعادت در دنیا و آخرت آشنا شوید و به رستگاری بزرگی دست یابید. تحت هر شرایطی باید امید به وعده صادق و موعود به آینده‌ای بهتر باقی بماند. حتی اگر زلزله‌ها و سختی‌ها از هر سو شما را احاطه کرده باشند، شما بر اطاعت از خدا ثابت‌قدم هستید.» شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله خطاب به نوجوانان حزب‌الله تصریح کرد: «شما در مسیر مقاومت هستید و منظور ما از مقاومت، جامع‌ترین و گسترده‌ترین آن است،

زیرا یک گزینه تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی است.»

جهاد نفس و دشمن

وی با اشاره به این‌که مقاومت، جهاد نفس و دشمن، و قدرت ایمان و اراده و موضع و پایداری و عزت و استقلال است، ابراز داشت که مقاومت، انتخاب جوانان و دختران و مردان و زنان است و تربیت خوب مبتنی بر اصالت و حب وطن و دفاع از خانواده و عزیزان است. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: «ما در شما نور و بخشش و فداکاری و خدمت به جامعه و رشد جوانان بر پایه استقامت را می‌بینیم. من شما را به ایمان خالص به خدا و نیکی به والدین و تحصیلات دینی و علمی و اینکه از سربازان امام مهدی(عج) باشید، توصیه می‌کنم. افتخار می‌کنم که در میان شما هستم، شما را دوست دارم و آرزو می‌کنم که با هم در انتظار امام مهدی‌(ع) باشیم.»

زخمی شدن یکی از نیروهای یونیفل

خبر دیگر از لبنان آن‌که نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) از زخمی شدن یکی از نیروهای خود در پی حمله رژیم صهیونیستی در شهرک «کفرکلا» واقع در جنوب لبنان خبر داد. به گزارش «ایسنا»، نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که یکی از سربازان این نیرو در پی پرتاب بمب توسط یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی پایگاه خود در شهرک «کفرکلا» واقع در جنوب لبنان در روز گذشته زخمی شده است. بر‌اساس نوشته روزنامه «الاخبار»، یونیفل در بیانیه‌ای این حادثه را نقض جدی دیگری از قطعنامه ۱۷۰۱ و بی‌احترامی به امنیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان توصیف کرد. گفتنی است، نظامیان رژیم صهیونیستی برخلاف توافق آتش‌بسی که ۲۷ نوامبر 2024 (7 آذر 1403) وارد فاز اجرائی شد، به عملیات‌های تخریب و منفجر کردن در کنار حملات هوائی تقریباً هر روزه خود علیه نقاط مختلف جنوب لبنان ادامه می‌دهند و همچنان در پنج نقطه استراتژیک در جنوب لبنان مستقر هستند و از عقب‌نشینی از آنجا امتناع می‌کنند.