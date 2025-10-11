رسانهها، بازیگران اصلی و تعیینکننده در میدان نبرد هستند
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش راهبردی رسانهها در جنگ ۱۲ روزه، آنها را روایتگر انسجام و عامل تقویت روحیه ملی و مقابله با عملیات روانی دشمن دانست.
در مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار فرجیانزاده معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در سپاه و سردار نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه، از اتاق وضعیت جنگ و استودیو جدید معاونت روابط عمومی سپاه رونمایی و از تعدادی از معاونین مدیران روابط عمومی نیروهای پنج گانه سپاه در جنگ ۱۲ روزه توسط نماینده ولی فقیه در سپاه تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای معاونت روابط عمومی سپاه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، همچون شهید رمضانعلی چوبداری معاون روابط عمومی سپاه استان البرز، به تحلیل نقش راهبردی رسانه در جنگ اخیر پرداخت و اظهار داشت: امروز دیگر رسانهها صرفاً وقایعنگار و گزارشگر جنگ نیستند، بلکه به بازیگران اصلی و تعیینکننده در میدان نبرد تبدیل شدهاند. این نقش، یک کار پیچیده، حرفهای و چندبعدی است که بر شکلدهی به افکار عمومی، ساخت روایت جنگ و بیاعتبار کردن روایت دشمن متمرکز است.
به گزارش دفاعپرس، سردار نائینی با اشاره به عملکرد درخشان جبهه رسانهای در جنگ ۱۲روزه بیان داشت: رسانهها در دفاع مقدس ۱۲روزه
در سه سرفصل کلیدی؛ تقویت روحیه ملی، تقویت روحیه رزمی و مقابله با عملیات روانی دشمن نقشآفرین بودند. رسانهها در سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ ۱۲ روزه نقشآفرینی مؤثری داشتند، قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایت چندماهه رزمایش اقتدار، روایتگر بازدارندگی بودند و در حین جنگ، روایتگر انسجام و پیروزی شدند؛ و پس از جنگ، به تحکیم روایت پیروزی و مقابله با روایت تحریف پرداختند.
سخنگوی سپاه افزود: در شرایطی که دشمن با حمله به زیرساختهای رسانهای به دنبال قطع ارتباط بود، با پایداری پیوسته صدا و تصویر در رسانه ملی، یک لحظه صدا و تصویر رسانه ملی قطع نشد. در شرایط جنگ، معاونت روابط عمومی سپاه دو عملیات وعده صادق ۳ و بشارت فتح را با ۱۹ بیانیه اختصاصی و در ۲۲ موج روایت کردند، همه رسانهها منسجم و همافزا عمل کردند و روایت جنگ را به دست گرفتند، رسانهها در روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل جبهه عظیم رسانهای دشمن ۱۰۰ درصد موفق بودند، روایت بهموقع دفاع مقدس ۱۲ روزه همراه با ابتکار عمل توسط رسانهها، شوک اولیه جنگ را به سرعت به اعتماد به نفس ملی تبدیل کرد و یک لحظه، پیام ضعف از رسانه مخابره نشد. وی حمله دشمن به ساختمان صداوسیما را نشانه درماندگی و شکست قطعی در جنگ روایتها دانست و گفت: از پایداری مجاهدانه و مؤمنانه سرکار خانم امامی به عنوان نماد ایستادگی رسانه ملی و همه همرزمان خودمان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیر میکنیم.