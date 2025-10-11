حمایت برنده جایزه نوبل از منفورترین جنایتکاران قرن؛ ترامپ و نتانیاهو

سرویس خارجی-

برنده جدید جایزه صلح نوبل حامی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یعنی 2 تن از منفورترین جنایتکاران قرن است.

روز جمعه زمانی که کمیته صلح نوبل «ماریا کورینا ماچادو» سیاستمدار ناشناس ونزوئلایی و از مخالفان نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان برنده صلح نوبل در سال 2025 اعلام کرد بسیاری در جهان از این که ترامپ جنگ‌طلب برنده این جایزه نشده است ابراز خوشحالی و شادمانی کردند اما واقعیت این است که انتخاب ماچادو نیز به نظر پروژه‌ای جنگ‌طلبانه برای مشروعیت‌بخشی به این سیاستمدار ناشناس جهت سرنگونی دولت قانونی ونزوئلا است. کمیته صلح نوبل یک جنگ‌طلب دوآتشه و خواهان حمله نظامی به کشور خود یعنی ونزوئلا و حامی منفورترین جنایتکاران تاریخ بشر یعنی نتانیاهو و ترامپ است.

برای معرفی و شناخت پروژه سیاسی برنده جدید صلح نوبل کافی است شماری نقل‌قول‌های اخیر و شاید نه‌چندان دور او را مرور کنیم. ماچادو بارها خواستار تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه کشور خود شده است، زیرا به گفته او «آزادی ونزوئلا، امنیت ایالات‌متحده است». در حالی که ناوهای جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا مستقر شده‌اند و هر آن احتمال حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا وجود دارد وی گفته است: «نیکلاس مادورو (رئیس‌جمهوری ونزوئلا) سرکرده یک گروه تبهکار است و دونالد ترامپ این را می‌داند». وی گفته است: «ما به حمایت بین‌المللی برای سرنگونی رژیم نیاز داریم؛ هرچند که موضوعی داخلی است، اما ما در حال تحکیم این اتحادها هستیم، ایالات‌متحده قانون را اجرا خواهد کرد».

به گزارش ایرنا ماچادو در موارد متعدد و به‌صراحت کامل، حمایت خود را از استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب برای شکست دولت ونزوئلا اعلام کرده است. علاوه‌بر این، او از سازمان مبارزه با موادمخدر آمریکا، اداره امنیت ملی و سایر نهادهای فدرال آمریکا خواسته است تا «جنایت‌های مادورو را افشا کنند» و «جهان را درباره ماهیت جنائی بحران ونزوئلا آگاه سازند».

حمایت از ترامپ

ماچادو همچنین بلافاصه پس از کسب جایزه صلح نوبل این جایزه را به ترامپ تقدیم کرد.رئیس‌جمهوری آمریکا در همین رابطه از تماس تلفنی برنده جایزه صلح نوبل 2025 با خود خبر داد و مدعی شد که «ماریا کورینا ماچادو» جایزه خود را به وی تقدیم کرده است. به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان در این‌باره نوشت که دونالد ترامپ جمعه (۱۸ مهر) و پس از آنکه دولتش اقدام کمیته نوبل را در اعطای این جایزه به ماریا کورینا ماچادو را محکوم کرد، با برنده امسال صلح نوبل صحبت کرد. ترامپ گفت: کسی که امروز جایزه نوبل را دریافت کرد، با من تماس گرفت و گفت: «من این جایزه را به افتخار شما می‌پذیرم، زیرا واقعاً شایسته آن بودید.» ترامپ افزود: من در این مسیر به او کمک کرده‌ام. ماچادو در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ال‌پایس گفت که با رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت کرده است؛ اما از ارائه جزئیات این مکالمه خودداری کرد. رهبر مخالفان ونزوئلا همچنین و همان‌طور که هنگام دریافت جایزه اعلام کرده بود، از ترامپ قدردانی کرد. ماچادو همچنین با انتشار یک مطلب در شبکه اجتماعی ایکس با درخواست تلویحی از آمریکا برای حمله به ونزوئلا نوشت: «این قدردانی بزرگ از مبارزه همه مردم ونزوئلا، نیرویی تازه برای به انجام رساندن مأموریت‌مان است: دستیابی به آزادی. ما در آستانه پیروزی ایستاده‌ایم، و امروز بیش از هر زمان دیگر، بر حمایت رئیس‌جمهور ترامپ، مردم ایالات‌متحده، ملت‌های آمریکای‌لاتین و کشورهای دموکراتیک جهان به‌ عنوان اصلی‌ترین متحدان خود برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تکیه داریم.» ماچادو دیروز همچنین در مطلب دیگری در شبکه‌های اجتمای جایزه خود را «به مردم رنج‌کشیده ونزوئلا و به رئیس‌جمهوری ترامپ به خاطر حمایت قاطعش از آرمان ما» تقدیم کرد. منظور وی از «آرمان ما» تلاش برای سرنگونی دولت قانونی مادور است.

حمایت از رژیم صهیونیستی

یک رسانه صهیونیستی نیز فاش کرد که «ماریا کورینا ماچادو» ارتباط نزدیک و هماهنگی‌های گسترده‌ای با حزب لیکود اسرائیل داشته است. روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت»، دیروز (شنبه) فاش کرد که ماچادو به عنوان رهبر حزب «Vente Venezuela» در ونزوئلا، در سال ۲۰۲۰ توافق همکاری با حزب لیکود به ریاست «بنیامین نتانیاهو» امضا کرده است. به گفته روزنامه یدیعوت آحارونوت، توافقنامه میان ماچادو و اسرائیل توسط «ایلی فرید حزان» مدیر وقت روابط خارجی حزب لیکود و سفیر کنونی اسرائیل در سنگاپور با هدف تقویت آنچه «ارزش‌های مشترک آزادی، دموکراسی و اقتصاد آزاد» خوانده شده، امضا شده است.

به گزارش فارس آحارونوت، انتخاب ماچادو را «گامی تاریخی» توصیف کرده که پیام واضحی علیه نظام رئیس‌جمهور ونزوئلا «نیکولاس مادورو» و متحدانش در ایران دارد. این رسانه همچنین اشاره کرده که رابطه ماچادو با حزب لیکود نشان‌دهنده هماهنگی سیاسی نزدیک میان آن‌هاست. «ایلی حزان» در واکنش به برنده شدن ماچادو گفته است: «صمیمانه‌ترین تبریک‌ها را به دوست‌مان ماریا کورینا ماچادو می‌گویم. ما امیدوار بودیم ترامپ جایزه را بگیرد، اما پیروزی او نیز پیروزی جبهه آزادی است.» یدیعوت آحارونوت در ادامه اضافه می‌کند که ماچادو در بیش از یک نوبت تعهد کرده در صورت پیروزی در انتخابات، سفارت ونزوئلا را به قدس منتقل کند. او همچنین

حمایت اسرائیل را «گزینه‌ای استراتژیک برای حفاظت از دموکراسی در نیم کره غربی» دانسته است.

بر‌اساس این گزارش، او بارها با مقامات اسرائیلی از جمله «گیدئون سعر» وزیر خارجه رژیم اسرائیل تماس گرفته که روزنامه یدیعوت آحارونوت این اقدامات را دلیلی بر عمق هماهنگی میان مخالفان ونزوئلا و تل‌آویو دانسته است. ماچادو همچنین در سال ۲۰۱۸ نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، ارسال کرد و در آن خواستار استفاده از «نفوذ و قدرت» رژیم صهیونیستی برای تغییر حکومت در ونزوئلا شد. ماچادو برنده جایزه صلح نوبل همچنین با ربع پهلوی نیز اعلام همبستگی کرده و گفته است: «هدف ما مشترک است. ایران و ونزوئلا آزاد خواهند شد». منظور وی از آزادی ایران حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران جهت تغییر رژیم است.