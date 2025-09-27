ماه عسل!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه‌های مدعی اصلاحات به جای این‌که از خسارت محض و فاجعه‌بار برجام و بلایی که بر سر نظام و مردم آورده‌اند شرمنده باشند، حالت طلبکارانه هم گرفته‌اند!

گفتم: به روی خودشان هم نمی‌آورند که به جای لغو تحریم‌ها، آن را بیش از دو برابر کردند، همه امتیازات را دادند و چند تا وعده نسیه گرفتند که به آن هم عمل نشد! ۸ سال همه امکانات و ظرفیت‌های کشور را به باد فنا دادند و صدها خسارت به بار آوردند و‌...

گفت: حالا که باید به حسابشان رسیده شود، با تیتر درشت می‌نویسند «‌به گذشته برنگردیم‌»!

گفتم: ولی خودشان همه ناتوانی‌ها و نابلدی‌ها و بی‌سوادی‌های خود را به دولت قبل از خود نسبت می‌دادند. هنوز به آقای جلیلی به علت ایستادگی ایشان در مقابل باج‌خواهی آمریکا، بد و بیراه می‌گویند، یادشان رفته چه ناسزاهایی نثار مخالفان برجام می‌کردند و بعد معلوم شد که حق با مخالفان بود و حامیان برجام چه کلاه گشادی سر نظام گذاشته‌اند و‌...

گفت: چه عرض کنم؟! یعنی هنوز نمی‌دانند چه فاجعه‌ای به بار آورده‌اند؟!

به جای دست افشانی باید عزا بگیرند!

گفتم: دوتا خرما باهم ازدواج کرده بودند برای ماه عسل رفتند مجلس ختم!