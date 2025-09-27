* در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، مردی که نامش با مقاومت و عزت گره خورده است، بار دیگر قلب‌های آزادگان جهان در سوگ و افتخار به او می‌تپد. سیدی که با خون خود مرز میان ذلت و عزت را برای همیشه روشن کرد و راهی را نشان داد که به نابودی اسرائیل و آزادی قدس ختم می‌شود.

فخارزاده

* سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل را می‌توان یکی از مواضع شاخص دیپلماسی جمهوری اسلامی دانست. او در این سخنرانی نه‌تنها از حقانیت و مظلومیت ملت ایران دفاع کرد، بلکه با آشکار ساختن چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرده از سیاست‌های دوگانه و تجاوزکارانه آنان برداشت.

اشرف‌پور

* پس از ده سال انتظار گشایش اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها، برجام امروز مُرد و ایده مذاکره با اروپا و آمریکا برای حل مشکلات کشور هم به جایی نرسید. تنها راه پیش روی ما قوی شدن در همه زمینه‌ها اعم از علمی‌، نظامی، دفاعی، اقتصادی و... است. غرب‌گرایان و تفکر غربگرایی برای همیشه از این کشور باید برچیده شود.

منتشلو

* غرب با اجرائی کردن اسنپ‌بک، یک بار دیگر نشان داد که منافع خود و رژیم صهیونیستی را بر حقوق ملت‌ها مقدم می‌دارد. ولی ایران می‌تواند با اتحاد مردم و دولت، و اجرای اولویت‌های منطقی و گام‌به‌گام در برابر فشارها، نه‌تنها این تهدید را خنثی کند بلکه آن را به فرصتی برای قدرت‌گیری بیشتر در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل نماید. آینده، از آنِ ملتی است که تسلیم باج‌خواهی غرب نشود.

فرزانجو

* تجاوز رژیم صهیونی به قطر، پس از حمله به چند ضلع جبهه مقاومت نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در جبهه‌های درگیر در دو سال گذشته، هیچ دستاورد راهبردی نداشته و افسار پاره کرده در حال تبدیل شدن به تهدیدی غیرقابل کنترل حتی برای حامیان و متحدان منطقه‌ای خود است.

مومیوند

* سیاست‌های دولت‌های واشنگتن، از جمله ترامپ، عمدتاً در خدمت اهداف صهیونیست‌هاست. کمک‌های مالی هنگفت میلیاردرهای یهودی به سیاستمداران آمریکایی بیانگر این است که اسرائیل فرمان می‌دهد و آمریکا اطاعت می‌کند. بنابر‌این دولت آمریکا همدست جنایات اسرائیل است.

شهمیرزادی

* چندین کشور اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، پرتغال، کانادا و استرالیا، فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به‌رسمیت شناختند. این اقدام، ضربه‌ای جدی به رژیم صهیونی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو در غزه و کرانه باختری محسوب می‌شود و نشان‌دهنده انزوای دیپلماتیک رژیم صهیونی حتی در بین همپیمانان خود است.

گلستانی

* جنگ ۱۲ روزه اخیر، نشان داد ملت ایران توان عبور از دشوارترین تهدیدها را دارد و با بهره‌گیری از میراث مقاومت و انسجام ملی، شاهد اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب خواهیم بود.

درستکار

* در چهل‌وپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس 8 ساله ضرورت دارد یادآور شویم آرامش و امنیت پایدار امروز جامعه مرهون همان گفتمان مقاومت و ایستادگی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.گفتمان مقاومتی که برخاسته از مفاهیم دینی، ملی و انقلابی بوده و بر اصول ایستادگی در برابر استکبار، اتکا به توان داخلی و توکل بر قدرت الهی استوار است.

جلودار

* جای خوشحالی دارد که می‌شنویم ابرپروژه ملی شرق کشور یعنی راه‌آهن چابهار - زاهدان، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی شرق ایران و محور کریدور شمال به جنوب، با پیشرفت قابل توجه، به مرحله عملیاتی نزدیک می‌شود و بخش مسافری آن نیز در سه‌ماهه اول ۱۴۰۵ بهره‌برداری خواهد شد.گفتنی است این پروژه، علاوه‌بر افزایش ظرفیت ترانزیتی، فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار را برای استان و کشور به همراه دارد.

شیدایی

* نظر به اینکه در کشورمان چارچوب و قاعده‌ای برای مهار و کنترل سلبریتی‌ها وجود ندارد بعضی از این افراد به ‌جای ارائه الگوهای سازنده، بیشتر به ترویج رفتارهای سطحی و حواشی می‌پردازند که هیچ ارتباطی با تخصص و توانمندی‌ آنها ندارد و برعکس برای نظام هزینه درست می‌کنند.

سجودی

* اگر دولت خواستار نشاط و خوشحالی واقعی مردم است مانع اجرای سیاست‌های گران‌سازی و رها کردن قیمت‌ها و حذف یارانه نان و دارو و کالاهای اساسی بشود، به فکر تأمین مسکن جوانان باشد، موانع ازدواج را کاهش بدهد، ساخت‌وساز مسکن را تسهیل کند.

محتشم‌الشریعه

* دو خلبان آمریکایی حاضر نشده‌اند بار سلاح و بمب را برای رژیم صهیونیستی حمل کنند. این نوع نافرمانی، آن هم در سطح عملیات نظامی، نشانه‌ای‌ است از شروع تردیدها نسبت به مشروعیت جنگ و کشتاری که آمریکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند. اما در این میان شجاعت این خلبان‌ها با اینکه غیرمسلمان هستند دیدنی و ستودنی ا‌ست.

عمرانی

* سلبریتی‌هایی که برای کوچک‌ترین اتفاق تلخی که در کشور رخ می‌داد، مرثیه‌سرایی می‌کنند چرا حالا که بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ کشتی به ثمر نشسته هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند؟یک فرد چقدر باید حقیر باشد که از قهرمانی کشورش ناراحت باشد.

احمدی

* مکانیسم ماشه فقط یکی از مین‌های محصول دولت روحانی زیرپای مردم است که منفجر شد. متاسفانه عمر شهید رئیسی برای مین‌روبی از آن، کفاف نداد اما مطمئن هستم مسیری که برای انحصار‌شکنی از «جمود مغزی» غربگرایی و باز کردن مسیر کار با همسایگان، قدرت‌های نوظهور در عالم و شانگهای و بریکس و اوراسیا شروع کرد، راه موفقیت است.

دیلمان

*تنها زهری که دشمن هنوز به ریختن آن در کام و روان ملت دل بسته و امیدوار است، تحریک گسل‌های اجتماعی، سیاسی، قومی، اجتماعی و تنش‌آفرینی در کشور است. لذا مهم‌ترین ماموریت دفاع از انقلاب باطل‌السحر کردن این خط نخ‌نما شده مثل همیشه است.

میانجی

* در کشور بیش از ۹۰ هزار بیمار سرطانی داریم که به رادیوداروهای هسته‌ای نیاز دارند، این داروها فقط با غنی‌سازی تولید می‌شود و کسی هم به ما این داروها را نمی‌فروشد! اگر اقدام به تهیه آن از طریق رادیوداروهای هسته‌ای نکنیم، یعنی به استقبال مرگ 90 هزار بیماران سرطانی برویم! کدام عاقلی این را می‌پسندد؟

جمالی

* در آغاز سال تحصیلی یاد و نام ۳۴ دانش‌آموز و پنج معلم شهید که در جنگ ۱۲ روزه به دست دشمن جنایتکار صهیونیستی به شهادت رسیدند را گرامی و به روح مطهرشان سلام و درود می‌فرستیم و بر قاتلانشان لعن و نفرین و عذاب ابدی.

نعیمی

* مطلبی که در‌باره گرانی‌های مشکوک زده بودید درست است و باید پیگیری شود و نفوذی‌های اقتصادی رسوا و با آنها برخورد شود. تا کی مردم باید این زالوصفتان را تحمل کنند؟

صادقی

* سه کشور عربی امارات، بحرین و موریتانی برخلاف بسیاری دیگر از دولت‌ها هنگام اراجیف‌بافی دیو کودک‌کش سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک نکردند و نشستند تا در جرم سنگین قاتل وحشی قرن شریک باشند!

قادری

* هنگام ورود قاتل بچه‌های مظلوم غزه و فلسطین یعنی نتانیاهوی جنایتکار برای ایراد دروغ‌پراکنی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اکثر هیئت‌های کشورهای عضو سالن اصلی را ترک کردند و حاضر نشدند وراجی این مجسمه خباثت و رذالت را بشنوند جز عده‌ای معدود و بی‌رگ.

حبیبی

* اگر سازمان ملل واقعاً سازمان ملت‌ها بود اجازه نمی‌داد قاتلانی چون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وحشی وارد آن شوند و جرأت ایراد سخن‌پراکنی کند و عده‌ای اجیر شده در طبقه بالا کف بزنند!

قادری

* نخست‌وزیر پاکستان ترامپ را نامزد جایزه صلح نوبل کرد و گفت: این کمترین کاری است که می‌توانیم در قبال عشق او به صلح انجام دهیم! واقعاً باید به حال این جناب غصه خورد که حاکم یک کشور اسلامی برای قاتل میلیون‌ها انسان درخواست جایزه صلح نوبل می‌کند!

جعفرتبار