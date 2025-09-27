احضار صدها ژنرال توسط وزیر جنگ آمریکا؛ در پنتاگون چه خبر است؟

سرویس خارجی-

روزنامه «وال استریت ژورنال» درباره احضار

غیر منتظره صدها ژنرال ارتش آمریکا توسط وزیر جنگ این کشور نوشت، «نارضایتی هگست از عملکرد ارتش دلیل این احضار بوده است.»

پنجشنبه گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند «پیت هگست»، وزیر جنگ این کشور دستور احضار صدها تن از ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش این کشور از اقصی نقاط جهان را برای شرکت در نشستی فوری با خود او در روز سه‌شنبه در ویرجینیا داده است. طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلیل این احضار در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که این احضار برای تعیین خط مشی پنتاگون جهت مقابله با روسیه است. برخی نیز از شروع موج تازه اخراج ژنرال‌های ارتش ابراز نگرانی کرده‌اند.

روزنامه «وال استریت ژورنال» طی گزارشی درباره این فراخوان نوشته است: این اقدام هگست بسیاری از مقام‌های ارتش آمریکا را نگران این کرده که هگست احتمالا بعد از آنکه مدتی پیش دست به موجی از اخراج افسران بلندپایه ارتش زد، بار دیگر تصمیم گرفته که تعداد بیشتری از فرماندهان را به دلیل آنکه آن‌ها را همسو با دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت ترامپ و خودش نمی‌داند اخراج کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی یکی از مقام‌ها گفت وزیر جنگ آمریکا شدیداً از اینکه فرماندهان ارتش دستور کار «منش جنگجو» را با فوریت، اجرائی نکرده‌اند ناراضی است. این روزنامه نوشت هگست با داشتن تیم کوچکی از مقامات ستادی و آشوب‌زدگی در ساختار تصمیم‌گیری‌ها در اجرای سیاست‌های مد نظر خود به مشکل برخورده است.

به گزارش ایسنا مقام‌ها به وال استریت ژورنال تصریح کردند هگست می‌خواهد با ایراد سخنرانی در جلسه روز سه‌شنبه مقام‌ها و رهبران ارشد نظامی را با اولویت‌های مد نظر خود هم‌راستا کند. به نوشته وال استریت ژورنال مقام‌ها تصریح کردند هگست برنامه‌ای برای اعلام هرگونه دستور جدید مهم در قبال سیاست‌های امنیت ملی نداشته بلکه هدفش این است که ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش را با دیدگاه‌های خودش درباره اینکه پنتاگون چطور باید عمل کند همراه کند. آنها همچنین گفتند انتظار می‌رود هگست جلسه سه‌شنبه را فیلمبرداری و ضبط کرده تا بعداً جزئیات آن را علناً انتشار دهد.

ترامپ نیز روز پنجشنبه درباره گزارش مربوط به دستور هگست به برگزاری نشست با فرماندهان گفت: «این عالی است که ژنرال‌ها و افراد بلند پایه بخواهند به ایالات متحده بیایند تا در نشست با کسی که حالا وزیر جنگ خوانده می‌شود شرکت کنند.» بر اساس این گزارش هگست از همان اوایل دوران وزیری خود درگیر رسوایی بر سر اینکه اطلاعات طبقه‌بندی شده درباره حملات به یمن را در یک گروه گفت‌وگوی مجازی در پیام‌رسان سیگنال افشا کرده در حالی که یک خبرنگار نیز سهواً در آن گروه بوده، شد. اخیراً قانونگذاران آمریکایی مدیریت او را در وزارت جنگ آمریکا را در پی برخی افشاگری‌ها و درگیری‌های داخلی در دفتر ستادی او و تحقیقات درباره رسوایی «سیگنال گیت» زیر سؤال برده‌اند.

تنش در شهرهای آمریکا

خبر دیگر از آمریکا این که سیاست‌های مهاجرتی ترامپ این روزها شهرهای آمریکا را به آشوب کشیده است. بر اساس گزارش‌ها ماموران اداره مهاجرت آمریکا این روزها به

گاز اشک‌آور، اسپری فلفل، هُل دادن و مجروح کردن ساکنان شهرهای بزرگ این کشور برای مقابله با مهاجران متوسل شده‌اند. به گزارش فارس به نقل از رویترز سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ تنش‌ها را در نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و سایر شهرهای این کشور افزایش داده است. زخمی‌شدن یکی از زنان بازداشت‌شده در منطقه بوستون و پراکنده شدن معترضان مقابل یک مرکز بازداشت در شیکاگو با گاز اشک‌آور، تنها بخشی از اقدامات قهری مأموران اداره مهاجرت آمریکا (ICE) است. بر اساس این گزارش پیش ‌از این نیز در اواخر هفته گذشته، تیراندازی به یکی از مراکز اداره مهاجرت آمریکا در دالاس منجر به مرگ یک بازداشتی و زخمی‌شدن دو نفر دیگر شد. ترامپ اعلام کرده است که قصد دارد تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی در آمریکا را اخراج کند و این اقدام را با تمرکز بر مجرمان توجیه می‌کند، اما بنا به گزارش رویترز، بسیاری از بازداشت‌شدگان سوابق کیفری ندارند. ساکنان نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و دیگر مناطق عمدتاً دموکرات‌نشین در ماه‌های اخیر علیه اقدامات اداره مهاجرت آمریکا مقاومت کرده‌اند. برخی از ساکنان لاتین‌تبار گفته‌اند که تنها به دلیل ظاهرشان توسط پلیس مهاجرت متوقف شده‌اند. رویترز تصاویری از یکی از بازداشت‌شدگان منتشر کرده است. در این تصاویر، زنی زخمی با دستانی بسته دیده می‌شود که روی زمین قرار دارد و پسرش نیز در نزدیکی او ‌گریه می‌کند. این زن همراه یکی از اعضای خانواده‌اش در حال حرکت به سمت دادگاه بود که مأموران اداره مهاجرت خودرو آنها را متوقف کردند، دو شیشه اتومبیل را شکستند و آن عضو خانواده را بازداشت کردند. شانه زن خراش برداشته و آسیب قبلی کمرش تشدید شده بود و نیاز به بستری شدن داشت. پیش ‌از این نیز بسیاری از منتقدان از حضور شمار زیاد مأموران اداره مهاجرت در پایتخت آمریکا انتقاد و تأکید کرده بودند که پوشیدن ماسک توسط مأموران موجب شده تا نتوان افراد خاطی را به‌راحتی شناسایی کرد.

دستگیری یک دیوانه در سازمان ملل!!

خبر دیگر این که شبکه خبری «فاکس‌نیوز» گزارش داد: یک مقام دولت دونالد ترامپ در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسط یک فرد که کاخ سفید وی را «چپ‌گرای دیوانه» نامید، مورد حمله فیزیکی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، این شبکه خبری در گزارش خود نوشت: این مقام رسمی کاخ سفید در بخش روابط بین‌الملل وزارت بهداشت و خدمات انسانی کار می‌کرد، و در شهر نیویورک در نقش پشتیبان برای رابرت اف کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، و تیم رهبری این وزارتخانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خدمت می‌کرد.

«آنا کلی »معاون سخنگوی کاخ سفید، به فاکس نیوز گفت: یک مقام وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توسط یک «چپ‌گرای دیوانه» که به نحوی از چندین لایه امنیتی در مقر سازمان ملل عبور و تا دستشویی وی را تعقیب کرده بود، مورد حمله فیزیکی و کلامی قرار گرفت. کاخ سفید با اعلام اینکه این مقام دولتی در امان و «فرد دیوانه» دستگیر شده است، افزود: این رویداد بخشی از یک مجموعه شکست‌های نگران‌کننده و خطرناک در سازمان ملل، پس از خرابکاری‌های ثبت شده پیش و در جریان سخنرانی ترامپ است. کلی به فاکس نیوز دیجیتال گفت که سرویس مخفی آمریکا «چگونگی ورود این معترض خشن به یک رویداد مهم امنیت ملی» را بررسی می‌کند.