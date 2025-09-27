برگزاری اولین سالگرد شهادت سید مقاومت از لبنان تا یمن بر ادامه راه نصرالله تأکید کردند
سرویس خارجی-
سیل عظیم حامیان مقاومت از لبنان تا یمن و عراق برای اعلام وفاداری و بزرگداشت یاد «سید حسن نصرالله»، در نخستین سالگرد شهادتش، تجمعات عظیم برگزار و بر ادامه راه این شهید سرافراز تأکید کردند.
مراسم بزرگداشت «سید حسن نصرالله»، دبیرکلِ شهید و سید مقاومت لبنان، توسط حزبالله از ساعت چهار و نیم عصر به وقت لبنان (ساعت ۱۷) در مزار شهید سید حسن نصرالله در جاده امام خمینی(ره) در بیروت آغاز شد. همزمان نیز مراسمهایی در مزار شهید «هاشم صفی الدین» در دیر قانون النهر و مزار شهید سید عباس الموسوی در منطقه نبی شیت برگزار شد. در نخستین سالگرد شهادت نصرالله حامیان مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت گرد هم آمدند تا با دلی پر از وفاداری و عشق، مسیر مقاومت و صبر را پاس دارند و بر ادامه راه وی تأکید کنند. آنچه از تصاویر منتشرشده از ضاحیه بیشتر از هر چیزی به چشم میآید انبوه مردم است که تصاویر نصرالله، صفی الدین و رهبر انقلاب را به دست دارند.
«ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان، دیروز، درخواست کرد تا این مناسبت [بزرگداشت شهید نصرالله] فرصتی برای تأکید بر این نکته باشد که «حفظ فداکاریهای مردم لبنان، صرفنظر از گرایشاتشان، تنها از طریق موضعگیری یکپارچه و اتحاد همه درباره پروژه یک دولت واحد، قوی و عادل محقق میشود.» گفتنی است، باید از رئیسجمهور پرسید که آیا اتحاد لبنان بدون نیروهایی که بارها مرز لبنان را حفظ کردهاند، ممکن خواهد بود؟ با خلع سلاح حزبالله که لبنان را از اشغالگری اسرائیل در سال 2000 آزاد کرد، آیا این اتحاد محقق میشود؟
نماینده فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان تأکید کرد این حزب بر رویکرد مقاومت و رهبران شهید در رأس آنها شهید سید حسن نصرالله و شهید سیدهاشم صفی الدین ثابت باقی میماند. «علی عمار»، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت: «حزبالله بر رویکرد مقاومت و رهبران شهید و در رأس آن شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان و شهید سیدهاشم صفی الدین ثابت باقی میماند. دشمن اسرائیلی همچنان به تجاوز خود به لبنان ادامه میدهند. برخی به اشتباه گمان میکنند که عدم پاسخ حزبالله ناشی از ضعف و ناتوانی است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، «علی لاریجانی»، نیز که در این مراسم حضور داشت،
به محض ورود خود به خاک لبنان، گفت: «مقاومت زاده ملت لبنان و مایه افتخار برای همه جهان اسلام و امروز سنگر مقاومی در برابر رژیم صهیونیستی است.» او همچنین پیش از برگزاری مراسم اصلی با «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، در بیروت دیدار کرد. وزارت امور خارجه ایران نیز در سالگرد شهادت نصرالله بر مسئولیت تکتک دولتها و جامعه جهانی برای ضرورت اقدامی عاجل جهت مقابله با تهدید ناشی از سیطرهطلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی را یادآور شد.
مردم لبنان، جمعهشب نیز، برای اعلام وفاداری و بزرگداشت یاد نصرالله، در مکانی که وی به شهادت رسید، تجمع کردند. به گزارش «ایسنا»، در خیابان العاملیه، در منطقه حارة حریک، واقع در ضاحیه جنوبی بیروت، در مکان شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، نخستین سالگرد شهادت وی و برای بزرگداشت شهدای والا مقامی که به همراه ایشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، برگزار شد. «المنار» گزارش داد که در این مراسم جمع بسیاری از سنین مختلف و گروههای اجتماعی گوناگون در فضای ملیگرایانه و ایمانی حضور یافتند.
بزرگداشت سید مقاومت در عراق
خبرنگار «العهد» گزارش داد که هزاران عراقی وارد بغداد شدند تا در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله مشارکت کنند. همچنین در تمامی استانهای عراق مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله برگزار شده است. دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق نیز دیروز در مراسمی در عراق تأکید کرد که شهید سید حسن نصرالله رهبری بزرگ، صادق و راستگو بود که عراق را به طور استثنایی دوست داشت. «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق، دیروز، در سخنرانی خود در اولین سالگرد شهادت سید نصرالله که توسط خبرگزاری عراق (واع) دنبال شد، گفت: «امروز ما اولین سالگرد شهادت شهید ملت، افتخار اعراب و مسلمانان و رهبر مقاومت، سید حسن نصرالله که خداوند متعال از او راضی باشد، را گرامی میداریم. امروز ما یاد مردی را گرامی میداریم که عزت اعراب را بازگرداند و شرم شکست آنها را از دست دشمنشان پاک کرد.»
سخنرانی فرزند شهید
فرزند شهید سید حسن نصرالله نیز، جمعهشب، با مشارکت در نخستین سالگرد شهادت وی در بغداد اعلام کرد که آمریکا از طرحهای شیطانی علیه کشورهای اسلامی استفاده میکند. جواد نصرالله، پسر سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان با شرکت در این مراسم در بغداد، از مردم عراق به خاطر حمایت از مقاومت در لبنان قدردانی کرد. پسر سید حسن نصرالله در این مراسم خاطرنشان کرد: «درود و سلام به مرجعیت عالیقدر و درود بر روح شهید ابومهدی المهندس و سلام و درود به تمامی عراقیها. ما با شهدا و با شهید امت عهد میبندیم که پرچم حق را بالا نگه داریم و به مسیر آن ادامه دهیم.»
فرزند نصرالله خطاب به رهبر انقلاب:
تا زندهایم با شما هستیم
جواد نصرالله افزود: «من با رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله العظمی سید علی خامنهای تجدید پیمان میکنم.
شهید سید حسن نصرالله از جمله کسانی بود که به حق دعوت میکرد و در راه خداوند جان خود را فدا کرد.» پسر سید حسن نصرالله خطاب به حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کرد: «تا زمانی که جان در بدن داریم و خون در رگ است، با شما هستیم.» او همچنین افزود: «شهید سید حسن نصرالله کاری کردند که جوانان بدانند چگونه بین خوبی و خباثت تمایز قائل شوند... آمریکا از طرحهای شیطانی علیه کشورهای اسلامی استفاده میکند.»
گردهمایی عظیم مردم یمن در صنعا
همچنین صنعا، پایتخت یمن، دیروز، مراسم مهم و عظیمی را به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله برگزار کرد. این مراسم با حضور گسترده مقامات و شهروندان برگزار شد و شرکتکنندگان وفاداری خود را به رهبر مقاومت، نماد پایداری و جهاد، ابراز کردند. آنها تأکید کردند که شهادت او روحیه مقاومت را تضعیف نکرده، بلکه آن را تقویت کرده است. «محمد مفتاح»، سرپرست نخستوزیری یمن، در مراسم مرکزی صنعا گفت: «سید حسن نصرالله مهمترین شخصیت در جهان بود که ترور او نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار برای دشمنانش هزینه داشته است، از جمله بودجههایی که برخی از کشورهای شورای همکاری خلیجفارس برای خدمت به پروژه صهیونیستی ارائه دادهاند. حزبالله لبنان در نبرد اخیر خود میراثی از وفاداری و ارزشهای بینظیر را به بشریت اهدا کرد.» همچنین «فواد ناجی»، عضو انجمن علمای یمن، در این مراسم گفت: «امروز یاد کسانی را که پرچم جهاد را در زمان انفعال و تسلیم برافراشتند، گرامی میداریم.»