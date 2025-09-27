تأکید «کیم جونگ اون» بر تضمین امنیت فقط با قدرت اتمی
پیونگیانگ به دنبال تکرار مجدد مواضع کاخ سفید مبنی بر خلع سلاح کامل هستهای کرهشمالی، اعلام کرد تضمین امنیت ما از طریق «قدرت اتمی» موضع تغییرناپذیر پیونگیانگ است.
«کیم جونگ اون»، رهبر کرهشمالی، موضع «تغییرناپذیر» کشورش در زمینه تضمین امنیت از طریق قوای اتمی را بار دیگر مورد تأکید قرار داد. وی آمادگی مداوم برای مقابله هستهای را به عنوان یک وظیفه ضروری و با اولویت بالا اعلام کرد. به گزارش دیروزِ «ایرنا»، کیم این اظهارات را هنگام دیدار با دانشمندان و تکنسینهای هستهای و ریاست یک جلسه مشورتی در مورد تولید مواد و سلاحهای هستهای بیان کرد؛ خبرگزاری مرکزی کره، روز شنبه، اقدام به انتشار این مطلب کرد. او گفت: «بازدارندگی قدرتمند، یعنی منطق صلح و امنیت از طریق قدرت با تکیه بر قوای اتمی که موضع راسخ کرهشمالی است.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ تعهد خود را نسبت به خلع سلاح کامل هستهای کرهشمالی بار دیگر مورد تأکید قرار داد.