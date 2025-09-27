دوری از اسلام، آغاز بدبختی است!(حدیث دشت عشق)

بسیجی شهید رضا قماطی، سال ۱۳۴۵ در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. در نوجوانی به‌عنوان یک رزمنده بسیجی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت. عضو دسته سه از گروهان شهید حاج قربان و گردان سیدالشهدا(ع) از لشکر علی بن‌ابی‌طالب(ع) بود، که در یک پاتک پس از عملیات والفجر مقدماتی در هشتم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ به فیض شهادت نائل آمد. وی در سن ۱۷ سالگی در پاسگاه زید (سه‌راهی شهادت) شهد شیرین شهادت را نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای علی بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت. شهید رضا قماطی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «چه افتخاری بالاتر از این که فرزندتان مانند یکی از یاران امام حسین(ع) با دشمنان اسلام جنگید و در این راه همانند آنان شهید شد. مادر عزیزم امیدوارم که از شهادت من ناراحت نشوید زیرا به گفته قرآن کریم شهیدان نمرده‌اند بلکه در پیش خدا روزی می‌برند. ما همه یقین داریم که باید از این دنیا هجرت کنیم حال چه بهتر که این‌گونه مرگ را در آغوش بگیریم و این‌گونه بمیریم که هم خدا و هم اولیایش خوش آید...خدایا، از تو می‌خواهم به‌عنوان یک بنده گنهکار که توبه کرد و در راه تو شهادت را انتخاب کرد که همچون زینب(س) به مادرم صبر عنایت بفرمایید که نه ‌تنها از انقلاب سرد نشده بلکه در راه این انقلاب جان و مال خود را در اختیار قرار دهد.یک پیامی برای ملت شهیدپرور دارم که هیچ‌گاه انقلاب و امام را رها نکنید و به خاطر علاقه مادی خود از اسلام و قرآن دوری نکنند که همانا آن زمان بدبختی است و همیشه خدا را در کارهایتان اصل بدانید و هر کاری که خدا صلاح می‌داند شما انجام بدهید.»