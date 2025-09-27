اصفهان میزبان بزرگترین رژه ناوگان آتشنشانی با حضور پهپاد و رباتیک
اصفهان- خبرنگار کیهان:
سازمان آتشنشانی اصفهان با نمایش بزرگترین رژه ناوگان عملیاتی کشور و برای اولین بار با حضور ناوگان رباتیک و پهپادی، عزم خود را برای حفاظت از ایمنی شهروندان به نمایش گذاشت.
امید باقری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، در نشست با خبرنگاران خودروهای عملیاتی این سازمان با تقدیر از حمایتهای مدیران استانی و شهری اعلام کرد: ما تا پای جان برای ایمنی شهر اصفهان
ایستادهایم.
وی با اشاره به تقارن هفته ایمنی و آتشنشانی با هفته دفاع مقدس، از خانواده شهید ابراهیمی، آتشنشان شهید دوران دفاع مقدس، تجلیل کرد و افزود: این حضور نشان عشق، تعهد و اقتدار سازمان آتشنشانی اصفهان است.
مدیرعامل آتشنشانی اصفهان با بیان اینکه این سازمان الگویی برای کل کشور است، ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای ادامهدار مدیران، این استان همچنان پرچمدار آتشنشانی در کشور باشد.