پیشبینی فعالیت سامانه بارشی در ۱۴ استان و وزش باد و گردوخاک در ۲۲ استان
سازمان هواشناسی کشور درباره فعالیت سامانه بارشی در ۱۴ استان و وزش باد و گردوخاک در نواحی مستعد ۲۲ استان هشدار داد و همچنین از افزایش ارتفاع امواج آبهای جنوب کشور به حدود ۲ متر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از «فعالیت سامانه بارشی» و «افزایش گرادیان فشاری» خبر داد و ضمن صدور دو هشدار دیگر با سطوح نارنجی و زرد از «افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا» در نواحی ساحلی و فراساحلی بوشهر، هرمزگان و خوزستان خبر داد. بر اساس هشدار سازمان هواشناسی وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد گردوخاک و احتمال بارش تگرگ تا چهارشنبه ادامه دارد، همچنین یکشنبه در گیلان، شمالشرق آذربایجانشرقی و مازندران، دوشنبه در گیلان و مازندران و سهشنبه در گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و شمالشرق آذربایجانشرقی ادامه خواهد داشت. چهارشنبه نیز در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، البرز، قزوین و زنجان، شمالشرق آذربایجانشرقی و شمال و غرب خراسانشمالی مورد انتظار است.
هشدار کاهش کیفیت هوا از امروز تا چهارشنبه
علاوهبر این سازمان هواشناسی کشور درباره «افزایش گرادیان فشاری» نیز هشدار داده است. حاکمیت این سامانه جوی که با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه است، از امروز تا چهارشنبه در مناطق مختلفی از کشور مورد انتظار است. براساس اعلام سازمان هواشناسی یکشنبه خراسانرضوی، خراسانجنوبی، سمنان، خوزستان، ایلام، بوشهر، آذربایجانغربی، کردستان و شمال سیستانوبلوچستان با این شرایط روبهرو خواهند بود. دوشنبه این شرایط خراسانجنوبی، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، کرمان، ایلام، خوزستان و بوشهر مورد انتظار است و سهشنبه نوار شرقی استانهای خراسانرضوی و خراسانجنوبی، کرمان، شمال سیستانوبلوچستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجانغربی و مرکزی را دربر خواهد گرفت.
وزش باد در ۳ استان جنوبی؛
امواج دریا طوفانی میشود
سازمان هواشناسی کشور هشدار دیگری در سطح نارنجی صادر کرده است که درخصوص افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا از ظهر یکشنبه تا سهشنبه در سواحل بوشهر و هرمزگان است.
شرایط پیشبینیشده موجب افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۸ متر در مناطق دور از ساحل خواهد شد و یکشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر در خلیجفارس مورد انتظار است.
فعالیت این سامانه جوی دوشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان در خلیجفارس و سهشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر در خلیجفارس ادامه خواهد داشت.