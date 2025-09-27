صدور حکم اعدام و حبس برای متهمان شبکه جاسوسی مرتبط با موساد و منافقین در کرج

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: رای بدوی پرونده شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین در کرج صادر و دادگاه دو متهم را به اعدام و حبس و دو متهم دیگر را به حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر صدور رای بدوی پرونده شبکه جاسوسی مرتبط با منافقین و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: بعد از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده شبکه جاسوسی مرتبط با گروهک منافقین و موساد در دادگاه انقلاب کرج رای پرونده صادر شد.

فاضلی هریکندی افزود: رای صادره مربوط به شبکه جاسوسی متشکل از دو نفر مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است؛ این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشور‌های همسایه غربی با سرپل نفاق و افسران سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و موساد ارتباط برقرار کرده، به عضویت آنها درآمدند و آموزش‌های مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه‌یابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابه‌های انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن دریافت کرده و اقداماتی نظیر آتش‌زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام داده و فیلم آن را ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی را دریافت کردند.

فعالیت و بازداشت اعضای شبکه

وی درخصوص ابعاد دیگر فعالیت این شبکه جاسوسی بیان داشت: این شبکه در حالی که برخی از آنها تحت تسلط و رصد امنیتی بودند در اردیبهشت‌ماه سال جاری ماموریت جدیدی مبنی بر حمله به یکی از مراکز نظامی در تهران دریافت می‌کنند؛ بدین منظور آموزش‌های مربوط به ساخت پرتابه انفجاری منحنی‌زن و همچنین مسیریابی و انتخاب نقطه پرتاب و همچنین انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی به آنها داده می‌شود و ابتدا با مستندسازی و ارسال فیلم و تصاویر از محیط پیرامون هدف نظامی مهم در تهران به منظور جاگذاری پرتابه، محل دقیق و مناسب برای جاگذاری پرتابه منحنی‌زن و مشرف به ساختمان هدف را با هدایت سرپل شناسایی و نقطه‌یابی کردند.

اقلام کشف‌شده از متهمان

رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: دو نفر از اعضای این شبکه پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر شده و از طریق آنها دو نفر دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آنها در تهران مهمات و پرتابه‌های انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شده است.

اتهامات متهمان

فاضلی هریکندی با تشریح نحوه رسیدگی و صدور رای مرتبط با این چهار نفر گفت: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه مجرمانه با هدف برهم‌زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار گرفت.

صدور حکم اعدام و حبس

وی با اعلام شناسایی و دستگیری متهمان یک ماه قبل از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور ادامه داد: پس از خاتمه رسیدگی در دادگاه و براساس رای بدوی، دو نفر از متهمان به اعدام و حبس و دو نفر دیگر نیز با توجه به نوع اتهام و نحوه اقدامات به حبس محکوم شدند؛ مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶ سال است.

رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد که رای صادره غیرقطعی بوده و در صورت فرجام‌خواهی محکومان، پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی آنها به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.