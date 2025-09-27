جهشهای مصنوعی «تتر» بلای جان بازار ارز
نوسانات «تتر» بار دیگر نشان داد که تتر در ایران فراتر از یک رمزارز عمل میکند و به بازیگری فعال در اقتصاد غیررسمی و بلای جان بازار ارز تبدیل شده است.
به گزارش فارس؛ بازار تتر در ایران به دلیل آنلاین بودن، فعالیت ۲۴ ساعته و همبستگی مستقیم با دلار آزاد، عملاً به شاخص لحظهای انتظارات تورمی تبدیل شده است. به همین خاطر حتی تغییرات کوتاهمدت و مصنوعی آن میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
در روزهای اخیر و همزمان با داغ شدن اخبار مربوط به مکانیسم ماشه، این بازار شاهد نوسانات عجیب و بعضاً غیرمنطقی بود بهگونهای که در مقاطع مختلف قیمت تتر با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله معناداری پیدا کرد. در حالی که این ارز دیجیتال در جهان همواره معادل یک دلار ارزشگذاری میشود.
این شکاف قیمتی نه به دلیل تغییر بنیادین در عرضه و تقاضای واقعی ارز بلکه بیشتر محصول واکنش هیجانی معاملهگران و بازیگردانی برخی صرافیها تلقی میشود.
در شرایط فعلی قیمت دلار در بازار آزاد به شدت تحت تأثیر نرخ تتر قرار دارد و هر تغییر ناگهانی در این رمزارز میتواند بهعنوان سیگنالی برای بازار اسکناس تلقی شود. به دلیل فعالیت شبانهروزی و دسترسی لحظهای تتر عملاً جلوتر از بازار آزاد حرکت میکند و حتی قادر است مسیر قیمت دلار نقدی در روزهای بعد را جهتدهی کند.
نوسانات شب شنبه نیز این موضوع را بهخوبی نشان داد بهطوری که با انتشار خبر عدم تصویب مکانیسم ماشه قیمت تتر در برخی صرافیهای داخلی بهطور غیرمنطقی جهش کرد و سپس چند هزار تومان افت داشت.
این روند نشان میدهد برخی فعالان و صرافیهای رمزارزی با ایجاد نوسانات مصنوعی شدید در پی افزایش سطح عمومی قیمتها و کفسازی جدید هستند؛ بهگونهای که حتی در صورت افتهای مقطعی، سطحی بالاتر از کف قبلی حفظ شود.
این رفتار نشانهای روشن از سفتهبازی سازمانیافته و «پلهسازی قیمتی» در بازار تتر است. الگویی که طی ماههای اخیر بارها در بزنگاههای سیاسی و اقتصادی تکرار شده است.
وقتی تتر در یک صرافی معتبر جهش پیدا میکند، حتی اگر این حرکت کوتاهمدت و مصنوعی باشد، بلافاصله بهعنوان شاخصی برای دلار آزاد و سپس قیمت کالاها و خدمات در نظر گرفته میشود. در نتیجه تنها با چند دقیقه نوسانسازی میتوان فضای روانی چند روز یا حتی چند هفته بازار را تحت تأثیر قرار داد.
از سوی دیگر طبق مشاهدات میدانی دیروز از بازار آزاد ارز این بازار بسیار کمرنگتر از روزهای گذشته سپری شد. بهگونهای که فقط واسطهها در بازار حضور داشتند و بازار خالی از خریدار و فروشنده بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش میدانی از بازار آزاد ارز (میدان فردوسی و منوچهری)، دیروز قیمتگذاری در بازار ارز با افزایش قیمت نسبت به روزهای گذشته روبهرو بود و واسطهها و دلالها دلار را با قیمتهایی بین ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان فروخته و با قیمتهایی بین ۱۰۹ تا ۱۱۰ هزار تومان خریداری میکردند.
اما نکتهای که دیروز در رابطه با بازار آزاد ارز در میدان فردوسی و منوچهری قابل توجه بود، حضور کم افراد و اشخاص(خریداران و فروشندگان غیر واسطه) بود، به طوری که بازار نه تنها شلوغ نبود، بلکه نسبت به روزهای قبل، کمرنگتر بود.