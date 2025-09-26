شهادت پاداش مجاهدت است چه در دفاع ۸ ساله و چه در نبرد قهرمانانه‌ ۱۲ روزه

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به ‌مناسبت هفته دفاع مقدس و روز «مهمانی لاله‌ها»، شهادت را پاداش مجاهدت دانستند و تأکید کردند که ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند.

متن این پیام که همزمان با مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لاله‌ها» از سوی حجت‌الاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امسال، هفته‌ دفاع مقدّس، با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون، جلوه و شکوه دیگری یافته است.

شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع هشت‌ساله، چه در نبرد قهرمانانه‌ دوازده‌ روزه، و چه در لبنان و غزّه و فلسطین. ملّتها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند. مهم آن است که به وعده‌ الهی درباره‌ پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه‌ خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲ مهرماه ۱۴۰۴