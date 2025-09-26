رئیس‌جمهور گفت: چه کسی از برجام خارج شد؟ حمله به ایران بر اساس کدام قاعده بین‌المللی قابل توجیه است؟! این چه مذاکره‌ای است که ما باید به تعهدات خود پایبند باشیم و آنها به هیچ‌کدام از تعهدات خود پایبند نباشند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک و در دیدار جمعی از فعالان ضد جنگ، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح، آرامش، عدالت و انصاف است، اظهار داشت: اگر انسان‌ها بپذیرند که حقوق و حدود خود را رعایت کنند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

به هر کجا که می‌خواهند تجاوز می‌کنند

واکنش که نشان‌ می‌دهیم، می‌گویند شما تروریست هستید!

وی با بیان اینکه امروز معنا و مفهوم تروریست در دنیا عوض شده است گفت: به هر کجا که می‌خواهند تجاوز و حمله می‌کنند، واکنش که نشان‌ می‌دهیم، می‌گویند شما تروریست هستید.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ایران به هیچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. ما از گفت‌وگو رویگردان نیستیم، اما گفت‌وگو با پرهیز از زورگویی و از موضع برابر معنا می‌یابد.

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آن هم به نشستی که به منظور بررسی پیشنهاد آتش‌بس برگزار شده بود، نشان داد که این رژیم به هیچ خط قرمز و اصلی از حقوق بشر پایبند نیست.

وی گفت: کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا امروز بهتر و بیشتر درک کرده‌اند که عامل ناامنی نه ایران، بلکه رژیم صهیونیستی است. البته این چیزی از مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی کم نمی‌کند. این رژیم صهیونیستی است که مرتکب هر جنایتی می‌شود، اما ایران تحریم می‌شود؛ این مصداق روشن حاکمیت قانون جنگل است.

رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکا همواره تلاش کرده برای ایران مشکل‌تراشی کرده و در منطقه ناامنی و جنگ به راه بیندازد؛ جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه خواهان جنگ و درگیری نیست، اما به هر تجاوزی با قدرت و قاطعانه پاسخی پشیمان‌کننده می‌دهد.

پزشکیان با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از نهادهای بین‌المللی توان مقابله با جنایات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی را ندارند، افزود: این جنایات به پشتوانه حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی صورت می‌گیرد؛ وجدان بشری چگونه در برابر کشتار 65 هزار انسان بی‌دفاع و بی‌گناه در غزه سکوت کرده است! رفتار وحشیانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی با انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع در دنیایی که مدعی حقوق بشر است، چگونه قابل توجیه و پذیرش است!؟

وی در ادامه تصریح کرد: ایران در حین مذاکره با آمریکا بود که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز این کشور به ما حمله کرد. چه کسی از برجام خارج شد؟ حمله به ایران بر اساس کدام قاعده بین‌المللی قابل توجیه است! این چه مذاکره‌ای است که ما باید به تعهدات خود پایبند باشیم و آنها به هیچ‌کدام از تعهدات خود پایبند نباشند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگرچه بازگشت هر تحریمی ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و قرار نیست ما در برابر آن تسلیم شویم. ما راه برون‌رفت از هر وضعیتی را پیدا خواهیم کرد، به ویژه آنکه امروز ایران علاوه‌بر روابط گسترده دوجانبه با همسایگان، در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز ظرفیت خوبی مثل عضویت در سازمان‌هایی نظیر شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارد.

جمعی از فعالان ضد جنگ حاضر در این نشست نیز به تشریح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد

پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، با «لوییس آرسه کاتاکورا» رئیس‌جمهور کشور بولیوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: رویکرد آمریکا نه‌تنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه تمامی کشورهایی است که با سیاست‌های آن همراهی نمی‌کنند. در چنین شرایطی، کشورهایی که خواهان استقلال و حفظ جایگاه خود در نظام بین‌الملل هستند، باید توانمندی‌های علمی، مهارتی و تخصصی خویش را ارتقا بخشند تا بتوانند مقتدرانه از منافع و حاکمیت ملی‌شان صیانت کنند.

پزشکیان ضمن قدردانی از همکاری‌ها و تعاملات جمهوری بولیوی با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، به تحولات سیاسی اخیر در بولیوی اشاره و خاطرنشان کرد: آینده توسعه روابط و گسترش همکاری‌های تهران و لاپاز، منوط به اراده و عزم مشترک مقامات عالی دو کشور است. از سوی جمهوری اسلامی ایران، این اراده و عزم راسخ وجود دارد و بی‌تردید نوع سیاست‌گذاری و جهت‌گیری مسئولان بولیوی در تعیین مسیر همکاری‌های آینده، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به احتمال اقدام برخی کشورهای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: امیدواریم چنین روندی رقم نخورد؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و بدیهی است که نوع تعامل و سیاست‌های ما نیز متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد.

در ادامه این دیدار، «لوییس آرسه کاتاکورا» ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا به‌ویژه در منطقه کارائیب را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و موجب نگرانی کشورهای مستقل دانست.

رئیس‌جمهور بولیوی همچنین با اشاره به روابط سازنده و تعاملات مثبت میان ایران و بولیوی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین همواره تأثیری مثبت و سازنده برای کشورهای این منطقه به همراه داشته است. ما خواستار تداوم و تعمیق روابط دوستانه و نیز توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف هستیم.

روند تقویت روابط با کشورهای اروپایی

آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت

رئیس‌جمهور همچنین در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، در دیدار «الکساندر اشتوب» رئیس‌جمهور فنلاند، با بیان اینکه بنده همواره به دنبال تقویت انسجام در داخل ایران و گسترش همکاری‌ها با دنیا بوده‌ام، اظهار داشت: روند تقویت روابط با کشورهای اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت تا امروز که به تلاش سه کشور اروپایی برای اجرای اسنپ‌بک رسیده‌ایم.

پزشکیان با بیان اینکه ایران هیچ قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و لذا مشکلی در زمینه شفاف‌سازی در این زمینه نیز نداریم، افزود: با توجه به تجربه نقض تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی و نیز حمله نظامی به ایران در میانه مذاکرات، یک بی‌اعتمادی نسبت به غرب وجود دارد، اما باور داریم که دیپلماسی تنها راه رفع این بی‌اعتمادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ترویج چندجانبه‌گرایی و پرهیز از یکجانبه‌گرایی موثرترین راهکار برای ارتقای سطح و تقویت تعاملات بین‌المللی است، تصریح کرد: سازمان‌های بین‌المللی و به‌خصوص سازمان ملل متحد باید نسبت به ایجاد و حفظ صلح و آرامش مسئولانه‌تر عمل کنند و به خصوص برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اقدامات عملی مؤثر داشته باشد.

رئیس‌جمهور فنلاند نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه تنها راه غلبه بر مشکلات در محیط بین‌المللی گفت‌وگو و تفاهم در بستر دیپلماسی است، گفت: ما به چندجانبه‌گرایی واقعی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم در شرایط عبور جهان از یکجانبه‌گرایی، فضای چندقطبی جای چندجانبه‌گرایی را بگیرد.

قدرت‌های دنیا در برابر عبور رژیم صهیونیستی

از همه خطوط قرمز سکوت کرده‌اند

علاوه‌بر اینها، پزشکیان در دیدار «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه موضع بنده از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی وفاق ملی در داخل ایران و تقویت روابط با دنیا بود، اظهار داشت: ما به دنبال ارتقای سطح روابط با همه کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی بر اساس منافع و احترام متقابل بوده و هستیم، اما رژیم صهیونیستی از همان نخستین روز آغاز به کار دولت بنده، در این مسیر اختلال‌آفرینی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران هرگز خواهان هیچ جنگ و درگیری نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط سازنده و صمیمی است و برای این منظور آماده گفت‌وگو و تفاهم برای رفع مشکلات، موانع و دغدغه‌ها با هدف جلوگیری از دامن زدن به اختلافات است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اعلام کرده و می‌کند که هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، تصریح کرد: آماده همکاری برای شفاف‌سازی در این زمینه و اثبات غلط بودن فضاسازی‌ها در این رابطه هستیم. مسئول وضعیت فعلی کسانی هستند که تعهدات خود را نقض و از توافق برجام خارج شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حالی که قدرت‌های دنیا بر سر یک مشکل کوچک در کشوری مثل ایران، جنجال به راه می‌اندازند، در برابر عبور از همه خطوط قرمز از سوی رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند؛ جمهوری اسلامی ایران مرتکب کدام جنایت و ترور شده است! آیا ما دانشمندان کشور دیگری را ترور کردیم، یا خود یکی از بزرگ‌ترین قربانیان ترور هستیم؟

رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در این دیدار با بیان اینکه علاقه‌مند به تقویت ارتباطات با ایران هستیم، خاطرنشان کرد: باید با گفت‌وگو و تفاهم مشکلات را برطرف کنیم.

«آنتونیو کوستا» همچنین با اشاره به محکومیت اقدامات اسرائیل از سوی این اتحادیه، تشکیل دولت مستقل فلسطینی را موثرترین راهکار حل مسئله فلسطین دانست و به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از سوی اکثریت کشورهای اروپایی را گامی در این مسیر عنوان کرد.

اگر اسنپ‌بک فعال شود

دیگر گفت‌وگو معنایی نخواهد داشت

افزون بر اینها، پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، در دیدار «کارین کلر سوتر» رئیس‌جمهور سوئیس، با اشاره به سوابق تلاش‌های انسان‌دوستانه این کشور اظهار داشت: امروز در غزه کودکان و زنان بی‌گناه و بی‌دفاع در اثر فقدان دارو و غذا می‌میرند؛ شما می‌توانید تلاش مؤثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند، افزود:‌ ایران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق خود این مسئله راستی‌آزمایی شود. ما از گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم، اما طبیعتا اگر اسنپ‌بک فعال شود دیگر گفت‌وگو معنایی نخواهد داشت. پزشکیان همچنین از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط با سوئیس خبر داد.

رئیس‌جمهور سوئیس نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع سازنده پزشکیان تصریح کرد: ایران و سوئیس هر دو به دنبال تحقق هدف مشترک استقرار صلح در جهان هستند.

«کارین کلر سوتر» گفت: سوئیس از هرگونه تعامل سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و باور عمیق دارد که گفت‌وگوهای دیپلماتیک بهترین راه رفع مشکلات و تقویت روابط است.

وی همچنین با اشاره به محکومیت حملات اسرائیل به غزه، ایران و قطر از سوی کشورش، خاطرنشان کرد که سوئیس به دنبال برقراری هرچه سریع‌تر آتش‌بس در غزه است.