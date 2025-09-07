فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱
همایش هفته وحدت در تالش

تالش-خبرنگار کیهان:
به مناسبت هفته وحدت همایش علمای اهل سنت و تشیع با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان در تالش برگزار شد 
این  همایش با شرکت علمای اهل سنت و تشیع با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان، محمدرضا محسنی سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان،  دکتر رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، دکتر یاسر اسلام‌دوست نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی و علمای اهل تسنن و تشیع شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد.

