همایش هفته وحدت در تالش

تالش-خبرنگار کیهان:

به مناسبت هفته وحدت همایش علمای اهل سنت و تشیع با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان در تالش برگزار شد

این همایش با شرکت علمای اهل سنت و تشیع با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان، محمدرضا محسنی سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان، دکتر رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، دکتر یاسر اسلام‌دوست نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی و علمای اهل تسنن و تشیع شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد.