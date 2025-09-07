قدرت بازدارندگی جهان اسلام شکست جبهه شرارت را رقم میزند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی عنوان کرد: وحدت اسلامی، توسعه تعاملات و همکاریهای کشورهای اسلامی با پدیدار ساختن قدرت بازدارندگی جهان اسلام نقطه شکست جبهه شرارت را رقم میزند.
سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت تاکید کرد: به تأسی از آموزههای پیامبر وحدت و رحمت (ص) و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، بار دیگر بر لزوم نقشآفرینیهای مؤثر جهان اسلام در عرصههای سرنوشت ساز تأکید و با صدای رسا اعلام میکنیم وحدت، کلید پیروزی و رهایی ملتها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث است.
متن کامل پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت به شرح زیر است:
خجسته میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی(ص)، که نقطه عطفی در تاریخ بشر و طلوع خورشید هدایت الهی برای امتها و ملتهای آزاده جهان است را به آحاد امت اسلامی به ویژه ملت عظیمالشأن ایران تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این ایام پرنور و پرمعنویت، یادآور ابتکار راهبردی و تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در نامگذاری «هفته وحدت» است؛ ابتکاری که در بستر تاریخی حدود نیم قرن اخیر جهان به عنوان سنگبنای همگرایی و همافزایی امت اسلامی برابر جبهه استکبار و صهیونیسم بینالملل ماندگار و نهادینه شده است.
بیتردید وحدت کلمه، اتحاد و اتفاق مسلمانان و تحقق همدلی و همبستگی امت اسلامی، راهبردیترین عامل در شکست توطئهها و نقشههای شوم دشمنان اسلام، بهویژه آمریکا و رژیم جعلی و اهریمنی صهیونیستی است و تجربه نشان داده است هرگاه جوامع اسلامی با اراده و عزم واحد در صحنه حاضر شدهاند، توطئههای استکباری ناکام مانده و نقشههای آنان نیز بیاثر گشته است.
در شرایط خطیر امروز که دشمنان قرآن و رسول مکرم اسلام (ص) با ابزارهای نوین رسانهای و شیوههای فریبنده شیطانی از جمله جنگهای ترکیبی، عملیات روانی، تحریمهای ظالمانه و اشغالگری برای تضعیف اراده ملتهای مسلمان سرمایهگذاری و برنامهریزی همهجانبهای را عملیاتی کردهاند، وحدت اسلامی، توسعه تعاملات و همکاریهای کشورهای اسلامی در عرصههای اقتصادی و سیاسی، و تقویت توان دفاعی و نظامی میتواند با پدیدار ساختن قدرت بازدارندگی جهان اسلام نقطه شکست جبهه شرارت را رقم زند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهعنوان نهادی برخاسته از متن ملت ایران و آرمانهای انقلاب و مکتب امام خمینی(ره)، تقویت همبستگی اسلامی، پشتیبانی از مقاومت رهاییبخش ضد سلطه، ارتقای فناورانه توانمندیها و سامانههای دفاع و مقابله با دشمنان و هم افزایی ظرفیتهای قدرتمند برای تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را رسالت پیش روی تمامی دولتها و ملتهای مسلمان محسوب کرده و بر همین اساس هفته وحدت را فرصتی بیبدیل و باشکوه برای تجدید پیمان امت اسلامی در این مسیر مقدس قلمداد میکند.
به تأسی از آموزههای پیامبر وحدت و رحمت (ص) و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، بار دیگر بر لزوم نقشآفرینیهای مؤثر جهان اسلام در عرصههای سرنوشتساز تأکید و با صدای رسا اعلام میکنیم وحدت، کلید پیروزی و رهایی ملتها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث است.
در پایان، با تبریک مجدد این میلاد فرخنده و همچنین تولد نورانی حضرت امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته مبارک وحدت؛ از درگاه خدای قادر متعال طلب میکنیم به مجاهدان مؤمن و آماده مجاهدت کشورهای اسلامی توفیق دهد با بهرهگیری از ایمان، اخوت، مقاومت فعال و توانمندیهای غرورانگیز پنهان و آشکار، در میدانهای تکلیف و تعهد تاریخی حاضر و نام خود را در دفتر طلایهداران ساخت تمدن نوین اسلامی ثبت کرده و نویدبخش آیندهای روشن و سرشار از عزت و اقتدار برای امت محمدی باشند.