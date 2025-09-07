تأکید عارف بر لزوم استفاده از تجارب مدیریتی دولتمردان سابق

جمهور گذشته، بر لزوم استفاده از تجارب مدیریتی دولتمردان سابق تاکید کرد.

محمدرضا عارف به مناسبت هفته دولت به دیدار معاونان اول سابق رئیس‌جمهور و خانواده‌های آنان رفت و در این دیدارها بر لزوم استفاده از تجارب مدیریتی دولتمردان سابق کشور تاکید کرد.

مقصد اول محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور دیدار با محمد مخبر مشاور رهبر معظم انقلاب و معاون اول دولت سیزدهم بود.

محمد مخبر با قدردانی از ابتکار عمل محمدرضا عارف به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: واقعا باید به رئیس‌جمهور پزشکیان و شما و دولت به خاطر عملکرد خوبتان در زمان جنگ دست‌مریزاد گفت و در این شرایط سخت کار کردن یک مؤلفه قدرت است‌. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم رفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم خطاب به عارف، گفت: همه دولتمردان باید شما را به عنوان الگویی برای سیاست‌ورزی قرار دهند.

عارف در ادامه به دیدار همسر و دختر مرحوم حسن حبیبی معاون اول دولت سازندگی و دولت اول اصلاحات رفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره او به ذکر خاطراتی از مرحوم حبیبی پرداخت.

معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار به کتابی از مرحوم حبیبی با عنوان اسلام و مسلمانان روسیه اشاره کرد و گفت: خواندن این کتاب تاثیر زیادی بر من گذاشت.

خانم شفیقه رهیده همسر مرحوم حبیبی هم ضمن قدردانی از عارف، گفت: این اقدام شما حرکتی متمدنانه و نجیبانه و نشات گرفته از معرفت و مرام ذاتی شما است.

حضور در منزل مرحوم پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت نهم مقصد بعدی معاون اول رئیس‌جمهور بود که از ویژگی علمی مرحوم داودی تجلیل کرد.

مقصد پایانی معاون اول رئیس‌جمهور حضور در دفتر اسحاق جهانگیری بود.

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خطاب به عارف گفت: شما تنها شخصیتی هستید که به دیدار همکاران سابق می‌روید که اقدام بسیار ارزشمندی است.

جهانگیری به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: دوره شما دوره سختی است و واقعا دولت با شرایط سختی از ابتدا مواجه بود و ان‌شاءالله خداوند به شما و دولتمردان کمک کند.

