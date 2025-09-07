سفیر چین در تهران گفت: «مواضع طرف چینی به‌طور روشن اشاره می‌کند که خروج یکجانبه آمریکا از برجام و حمله علنی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، هم باعث ورود موضوع هسته‌ای ایران به بحران شده و هم موجب تشدید تنش در منطقه گردیده است. از این ‌رو، شورای امنیت باید نقش سازنده‌ای ایفا کند و به طرف‌های مربوطه کمک نماید تا اعتماد متقابل ایجاد شود.»

«زونک پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در نشست خبری که یکشنبه

۱۶ شهریورماه در محل سفارتخانه این کشور در تهران برگزار شد، گفت: شما خبرنگاران علاقه زیادی به روابط ایران و چین و توسعه روابط دو کشور دارید. از شما بابت تلاش برای شناساندن دو کشور به یکدیگر تشکر می‌کنم. از گزارش‌های خبرگزاری‌های ایرانی متوجه شدیم که اجلاس همکاری شانگهای از موضوعات داغ روزهای اخیر است. در اول سپتامبر اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و می‌خواهم نتایج آن را در ۴ جمله تعریف کنم؛ از لحاظ مختصات این اجلاس بزرگ‌ترین اجلاس سران شانگهای بود و رئیس‌جمهور چین این اجلاس و اجلاس شانگهای پلاس را میزبانی کردند که جناب آقای پزشکیان رئیس‌جمهور محترم ایران و سایر رهبران درخصوص همکاری تبادل نظر کردند.

به گزارش ایرنا، سفیر چین با اشاره به اینکه این دوره اجلاس سران برای برنامه‌ریزی توسعه با کیفیت بالا بود، ادامه داد: آقای شی جین پینگ ۵ ابتکار و پایبندی مهم را برای آینده این سازمان ارائه کردند که مفهوم زمانه جدیدی را به روح شانگهای بخشیدند.

چین و ایران به چندجانبه‌گرایی واقعی پایبند هستند

این دیپلمات چینی با تاکید بر اینکه این دوره اجلاس برای راهنمایی جهت پیشرفت بشریت است، خاطرنشان کرد: ابتکار حکمرانی جهانی توسط رئیس‌جمهور چین مطرح شد که خواستار حمایت از حاکمیت قانونی بین‌المللی، چند جانبه گرایی، عمل گرایی و سیستم حکمرانی جهانی عادل‌تر است. ما خواستار این هستیم که دست به دست هم به سمت جامعه بشری با سرنوشت مشترک حرکت کنیم. این پرثمرترین دور اجلاس سران شانگهای بود و به ٨ نتیجه مهم دست پیدا کرد که بیانیه پایانی تیانجین و راهبرد ١٠ ساله سازمان شانگهای از آن جمله است. این اجلاس تیانجین، سازمان شانگهای را به دور جدید همکاری و پویایی بیشتر رهنمون ساخت و نقطه عطف سازمان همکاری شانگهای بود.

«زونک پی وو» با اشاره به اینکه در دیدار دو جانبه رؤسای جمهور، آنها درخصوص مسائل دوجانبه گفت‌وگو کردند و به نتایج مهمی دست یافتند و برای ادامه همکاری‌ها تبادل نظر کردند، افزود: آقای عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز این سفر را یکی از سفرهای مهم تاریخ معاصر ایران دانستند. در آینده طرف چینی تمایل دارند تا اجماع سران دو کشور را حفظ کنند.

وی افزود: مواضع طرف چینی به‌طور روشن اشاره می‌کند که خروج یکجانبه آمریکا از برجام و حمله علنی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، هم باعث ورود موضوع هسته‌ای ایران به بحران شده و هم موجب تشدید تنش در منطقه گردیده است. از این‌رو، شورای امنیت باید نقش سازنده‌ای ایفا کند و به طرف‌های مربوطه کمک نماید تا اعتماد متقابل ایجاد شود و شرایط مناسبی برای آغاز و احیای مذاکرات فراهم گردد.

سفیر چین در ایران گفت: همان‌طور که توجه کردید، در «بیانیه تیانجین» اجلاس سران سازمان شانگهای، ما به‌طور قاطع اقدامات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کردیم و همچنین تأکید داشتیم که در هر زمان باید از عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ممانعت شود. ما مجدداً تأکید کردیم که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بسیار مهم و الزام‌آور است و باید طبق مقررات، به‌طور جامع اجرا گردد.

وی تاکید کرد: به‌عنوان عضو دائمی شورای امنیت و یکی از شرکت‌کنندگان در برجام، طرف چینی همچنان موضعی عادلانه دارد و به تقویت ارتباطات و هماهنگی با طرف‌های مختلف ادامه می‌دهد تا یک اجماع جمعی شکل گیرد؛ اجماعی که برای احیای صلح در منطقه غرب آسیا و ترویج حل‌وفصل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران، نقشی سازنده ایفا کند. اکنون نیز اعلام می‌کنم که در تهران، نیویورک، وین و ژنو، طرف چینی با طرف ایرانی به‌خوبی هماهنگ و همکار است تا حل و فصل سیاسی موضوع هسته‌ای ایران را پیش ببرد.