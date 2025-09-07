فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
معادلات صعود تیم امید در بازی حساس مقابل میزبان

شاگردان امید روانخواه با وجود دو برد پرگل، همچنان در رده دوم گروه هستند.
تیم ملی امید ایران در دو مسابقه نخست مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، هنگ‌کنگ را ۴ بر صفر و گوام را ۶  بر صفر شکست داد تا با ۶ امتیاز و تفاضل گل +۱۰ در رده دوم گروه بایستد. میزبان این گروه رقابت‌ها یعنی امارات، گوام را ۱۳بر صفر شکست داد و برابر هنگ‌کنگ هم ۲ بر صفر پیروز شد؛ ۶ امتیاز با تفاضل +۱۵ و صدر جدول. بنابراین تکلیف صدرنشینی در تقابل مستقیم ایران و امارات مشخص می‌شود. ساختار صعود این دوره روشن است: ۴۴ تیم در ۱۱ گروه چهارتیمی به میدان آمده‌اند. ۱۱ صدرنشین به‌همراه ۴ تیم برتر دوم به فینال جام ملت‌های زیر ۲۳ سال (با حضور عربستان میزبان) راه می‌یابند. سناریوها برای ایران به این شرح 
است: * برد مقابل امارات: صدرنشینی گروه و صعود مستقیم بدون اما و اگر. * تساوی: هر دو تیم ۷ امتیازی می‌شوند؛ با توجه به برتری تفاضل گل امارات، ایران در جایگاه دوم می‌ماند و باید منتظر جدول چهارتیم برتر دوم بماند. * شکست: ایران با ۶ امتیاز هم دوم می‌شود و شانس صعودش کاملاً به نتایج سایر گروه‌ها و تفاضل گل وابسته خواهد شد.

