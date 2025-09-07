فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
مکزیک، میزبان احتمالی ایران در جام جهانی فوتبال

معاون وزیر ورزش در تازه‌ترین صحبت‌هایش از رایزنی‌ها برای تغییر میزبانی و نقش دیپلماسی ورزشی خبر داد.
یکی از مهم‌ترین اخباری که «اسبقیان» معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به آن اشاره کرد، مربوط به میزبانی احتمالی مکزیک از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش‌رو بود. او در این خصوص گفت: «بحث‌هایی فعلاً مطرح شده و به صورت قطعی باید از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.» معاون وزیر ورزش همچنین به جلسه اخیر مسئولان وزارت ورزش با «عراقچی» و حمایت‌های ویژه او از حوزه ورزش اشاره کرد. «اسبقیان» گفت: «آن چیزی که مسلم است، این است که عراقچی عنایت ویژه‌ای به حوزه ورزش دارد. او برای حضور موفق در المپیک و پارالمپیک و مسابقات جهانی در وزارت ورزش حضور یافت. وزارت امور خارجه یار وزارت ورزش است و خوشحالیم که در دولت پزشکیان ورزش به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و شاکر هستیم.» وی در پاسخ به سؤالی درباره درخواست کمک از وزیر امور خارجه برای برگزاری دیدارهای دوستانه نیز تاکید کرد: «عراقچی و وزارت خارجه پای کار هستند و حضور او در وزارت ورزش این پیام را داشت. وزارت امور خارجه برای موفقیت تیم‌های ورزشی به ویژه در حوزه دیپلماسی ورزشی، در کنار ورزشکاران و فدراسیون‌ها است.» این سخنان نشان از هماهنگی و همکاری نزدیک بین دو وزارتخانه برای پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد. «اسبقیان» در پایان و درخصوص برگزاری مسابقات آسیایی استقلال در مشهد و بحث مشکل ورود بانوان به ورزشگاه در این شهر، اطمینان خاطر داد: «مطمئن باشید که حوزه معاونت قهرمانی و شخص وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال درصدد هستند که بهترین شرایط را برای بازی‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتور و سپاهان و همه تیم‌ها به وجود بیاورد. اینها بحث‌هایی است که باید مدیریت کنیم و این کار را انجام خواهیم داد.»

