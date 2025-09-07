فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
منصوریان برای ششمین بار قهرمان ووشو جهان شد

ووشو کار تیم بانوان ایران برای ششمین بار موفق به کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان شد.
شهربانو منصوریان که پیش از آغاز هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب ۵ مدال طلای جهان شده بود، در برزیل ششمین طلای جهانی خود را کسب کرد. وی در بازی فینال مبارزات ساندای وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف شی وانی از هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مقتدرانه به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان مصری و آمریکایی گذشته بود. این پنجمین طلای ووشو ایران در مسابقات قهرمانی جهان بود. سهیلا و شهربانو منصوریان، زهرا کیانی، صدیقه دریایی و سهیل موسوی ووشوکاران طلایی ایران تا به اینجای کار در مسابقات برزیل هستند. ضمن اینکه هر سه عضو تیم ساندای بانوان در این مسابقات موفق به کسب مدال طلا شدند.

