نامه ۱۶۵ بانوی ورزشکار ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد

۱۶۵ بانوی ورزشکار و المپین ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار آزادی و پایان دادن بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی مهدیه اسفندیاری شدند.

در پی بازداشت مهدیه اسفندیاری دختر ایرانی ساکن فرانسه توسط پلیس این کشور به اتهام حمایت از مردم غزه، 165 ورزشکار دختر و خانم ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی این زن ایرانی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: ما، جمعی از بانوان ورزشکار، با نگرانی عمیق در پی بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 28 فوریه 2025 توسط مقامات فرانسوی و نگهداری ایشان در شرایط انفرادی و محدودیت شدید جسمی و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، بدین وسیله اعلام می‌داریم: در عصر نوین که بشر به مرزهای کوانتومی اندیشه و فناوری رسیده است، آزادی بیان نباید قربانی لابی‌گری کسانی شود که دست‌شان به خون کودکان بی‌گناه آلوده است. خانم مهدیه اسفندیاری، پرورش‌یافته تمدنی است که قرن‌ها پیش پیام جاودانه‌ «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» را به جهان عرضه کرد؛ پیامی که امروز بر سر در سازمان ملل متحد می‌درخشد و فلسفه وجودی این نهاد را به جهانیان یادآوری می‌کند. او وارث این میراث انسانی است و با صدای خود نه به نام سیاست، بلکه به نام انسانیت فریاد زد: «نسل‌کشی ننگ بشریت است و کودک‌کشی رسوایی تاریخ».

اسفندیاری حقیقت را بی‌پرده بیان کرد، اما سکوت تحمیل‌شده بر او، نمادی است از جراحتی عمیق بر پیکره آزادی بیان. سرکوب صدای حقیقت، نه تنها بی‌عدالتی در حق یک انسان، بلکه خیانتی است به ارزش‌هایی که سازمان ملل و جامعه جهانی مدعی پاسداری از آن هستند.

در میان اسامی امضاکنندگان نام نفراتی چون ساره جوانمردی، زهرا نعمتی، ریحانه مبینی، مینو مداح، مهروز ساعی، مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی دیده می‌شود.