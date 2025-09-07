تقابل ایران و ازبکستان در فینال کافا 2025 تیم ملی دومین قهرمانیاش را جشن میگیرد؟!
تیم ملی فوتبال ایران برای کسب عنوان قهرمانی تورنمت کافا امروز برابر ازبکستان میزبان به میدان میرود.
تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت جام ملتهای آسیای مرکزی از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه به مصاف ازبکستان میرود. این بازی در تاشکند برگزار میشود و ایران برای تکرار عنوان قهرمانیاش باید از سد میزبان عبور کند. بازیکنان و مربیان تیم ملی روزهای پرفشاری را زیر انتقادهای فراوان به دلیل حضور در کافا سپری میکنند. نقد اول درخصوص رقابت تیم ملی با تیمهایی با رتبه سهرقمی ردهبندی فیفا بود و معتقدند که این مسابقات بار فنی برای تیم ملی ندارد و فقط به سود حریفان است.
در این میان برخی منتقدان نیز میگفتند که حضور در کافا برای بالابردن رکوردها خوب است و بازدهی دیگری ندارد اما بهمحض اینکه تیم ملی در نیمه دوم بازی با تاجیکستان بازی ضعیفی را به نمایش گذاشت و برد ۲ بر صفر را با مساوی ۲ بر ۲ عوض کرد، انتقاد و هجمه به تیم ملی چندین برابر شد. البته این مرتبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی با منتقدان هم نظر بود و در نشست خبری بعد از بازی با تاجیکستان به بد بازیکردن تیم، عملکرد بازیکنان باتجربه و همچنین داور مسابقه معترض شد.
امروز اما روز دیگری است. امیر قلعهنویی و کادرش قطعاً تلاش کردهاند بازیکنان تیم ملی را به شرایط مطلوبتری برسانند و در آنها ایجاد انگیزه بیشتری کنند تا در آخرین و جدیترین مسابقه فیفا دی تیم عملکرد مطلوبی داشته باشد. مهمترین اشکال تیم ملی در زمان سرمربیگری قلعهنویی پرنوسان بودن است. این تیم گاهی قادر است ژاپن را در جام ملتها با تمامی ستارههایش حذف کند اما یکباره مقابل قطر افت میکند.
امیدواریم امروز تیم ملی همان تیم باانگیزه و دونده در میدان ظاهر شود. تیمی که بازیکنانش ارزش و قدر پیراهن تیم ملی را میدانند و صدشان را برای این تیم و مردم میگذارند. قلعهنویی و ملیپوشان ایران امروز برای قهرمانی میجنگند و در این شرایط سخت قطعاً حضور در کافا از بدون مسابقه بودن تیم ملی بهتر است. قلعهنویی یکبار قهرمان این جام شده و امیدواریم این قهرمانی برای تیم ملی ایران بار دیگر رقم بخورد؛ حتی اگر جام کافا از نظر تیمهای حاضر در این رقابتها در سطح خیلی بالایی نباشد.
امیر قلعهنویی در سه دیدار گذشته تیم ملی ایران مقابل تیمهای افغانستان، هند و تاجیکستان از تمام بازیکنانی که دعوت شده بودند، بهعنوان یار ثابت یا ذخیره استفاده کرد و فقط دو گلر ذخیره باقی ماندهاند که در فینال تورنمنت کافا فرصت بازی داشته باشند. تمام بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی- حتی سید ابوالفضل جلالی که بعدا اضافه شد- حداقل در یک بازی در مرحله گروهی تورنمنت کافا به میدان رفتند، اما احمد گوهری و میرزازاد فعلا دور از بازیها هستند.
رئیس فیفا مهمان ویژه فینال
هر دو تیم ایران و ازبکستان با قرار گرفتن در صدر گروههای خود، راهی فینال شدند. ایران با هدایت امیر قلعهنویی از گروه B صعود کرد و ازبکستان نیز پس از پیروزی ۴-۰ مقابل قرقیزستان به فینال رسید. این تورنمنت، که دومین دوره خود را جشن میگیرد، تحت حمایت FIFA برگزار میشود و به عنوان بستری برای رشد و ارتقای فوتبال در آسیای مرکزی شناخته میشود. روز شنبه هم فدراسیون فوتبال ازبکستان اعلام کرد که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به این کشور سفر خواهد کرد. هدف اصلی این سفر، بررسی پروژههای توسعهای فوتبال در ازبکستان و بازدید از مرکز ملی فوتبال این کشور عنوان شده است. اینفانتینو همچنین در جریان این سفر، دیدار نهائی رقابتهای کافا بین تیمهای ملی ایران و ازبکستان را از نزدیک تماشا خواهد کرد.
اورونوف مقابل ایران فیکس میشود؟
تیم ملی ازبکستان در فینال کافا برابر ایران صفآرایی خواهد کرد و نگاهها در اردوی میزبان، بیش از همه روی شماره ۱۱ است؛ اوستون اورونوف که پس از بازگشت از مصدومیت، هر سه مسابقه مرحله گروهی کافا را بهعنوان گزینه نیمکت آغاز کرد اما با حضورهای کوتاه و مؤثرش ضربآهنگ تهاجمی تیم را بالا برد. کادرفنی تا اینجا با مدیریت ریسک، دقایق او را کنترل کرده و بازیکن پرانرژیاش را برای لحظات تعیینکننده نگه داشته است.
گزینه اول کاپادزه میتواند تغییر بزرگ باشد: فیکس کردن اورونوف در سمت چپ و ریسک دوی او در بازی حساس مقابل ایران. توانایی او در حمل توپ عمقی، تغییر جهت سریع و شوتزنی از پشت محوطه، همان کیفیتی است که میتواند آرایش فشرده ایران را بههم بزند و با بازیهای ترکیبی، پشت فولبکها فضا بسازد.
اما اگر مربی میزبان به همان الگوی سه بازی گذشته پایبند بماند، اورونوف دوباره تعویضی خواهد بود؛ ورودی دقیقه ۶۰ تا ۷۰ برای تزریق سرعت و طراوت به جناحها، کشاندن دفاع ایران به پهلوها، گرفتن خطاهای نزدیک به محوطه و تغییر ریتم در مقطعی که حریف افت بدنی دارد. در این سناریو، ازبکستان میکوشد بازی را تا دقایق پایانی باز نگه دارد و با کارت برندهاش ضربه آخر را بزند.
با برتری میزبانی و ورزشگاهی که پشت تیم سفیدپوش میایستد، انتخاب نهائی کاپادزه درباره اورونوف میتواند مسیر فینال را مشخص کند. در هرحال هواداران پرسپولیس و کادر فنی این تیم امیدوارند ازبکها مصدومیتهای متوالی اورونوف در گذشته را ملاک قرار دهند و او در نهایت سالم و سلامت به تهران برگردد.