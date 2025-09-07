روسیه در حمله‌ای بی‌سابقه برای اولین‌بار ساختمان هیئت دولت اوکراین را در کی‌یف با پهپاد هدف قرار داد. زلنسکی هنگام این حمله در ساختمان نبود.

خبرگزاری رویترز از وقوع آتش‌سوزی در عمارت دولت (ساختمان وزیران) در کی‌یف در پی حمله پهپادی روسیه خبر داد. این حمله برای اولین‌بار از زمان جنگ رخ داده است و می‌تواند به گفته کارشناسان پیامی روشن برای زلنسکی باشد که دیگر در امان نیست و ممکن است در حمله بعدی خود وی نیز هدف قرار بگیرد. روسیه طی 4 سالی که از شروع جنگ می‌گذرد، هیچ‌گاه رهبری سیاسی اوکراین را هدف قرار نداده است. با این وجود حمله به ساختمان هیئت دولت اوکراین می‌تواند از تغییر راهبرد روسیه یا اقدامی برای تحت فشار قرار دادن زلنسکی جهت امتیاز‌دهی در مذاکرات آتش‌بس تلقی شود. در این ارتباط، «یولیا سویریدنکو»، نخست‌وزیر اوکراین در تلگرام نوشته: «برای اولین‌بار، ساختمان دولت در مرکز کی‌یف (منطقه پچرسکی) بر اثر حمله دشمن آسیب دید و طبقات بالایی آن تخریب شدند». به گزارش رویترز شواهد نشان می‌دهند که بر اثر حریق در این ساختمان، دود بسیار غلیظی در فضا پخش شد. گروه‌های نجات و نیروهای آتش‌نشانی نیز در این محل حضور پیدا کردند. به نوشته راشاتودی، مقام‌های اوکراینی گزارش دادند، حملات هوائی روسیه چندین بخش مختلف از پایتخت این کشور را هدف قرار داده‌اند و علاوه‌بر کی‌یف، شهرهای اودسا، کریووی راگ، دنپر و کرمنچوگ نیز مورد حمله قرار گرفتند.

شنبه‌شب سخت

به نوشته خبرگزاری نووستی، نیروهای روسیه شنبه‌شب حملات گسترده‌ای را علیه مواضع اوکراین انجام دادند. در این میان تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های لجستیکی نیروهای مسلح اوکراین (VSU) به‌شدت آسیب دیده‌اند. در این گزارش آمده است که پُلِ «کریوکوسکی» در شهر کرمنچوک، واقع در استان پولتاوا، که یک منطقه مهم لجستیکی برای نیروهای مسلح اوکراین به‌شمار می‌رود، هدف حمله قرار گرفته است. نیروی هوائی اوکراین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «روسیه در طول شبانه‌روز شنبه ۸۰۵ پهپاد و ۱۳ موشک به سمت مواضع اوکراین شلیک کرده است.» بنابر اعلام وزارت دفاع اوکراین واحدهای پدافند هوائی اوکراین موفق شدند از این تعداد، ۷۵۱ پهپاد و چهار موشک را رهگیری کنند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اعلام کرد که این تعداد پهپادهای مورد استفاده توسط روسیه در یک حمله از زمان آغاز این جنگ در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) بی‌سابقه بوده است. در مقابل وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه پدافند هوائی این کشور روز شنبه ۶۹ پهپاد اوکراین را که قصد حمله به مواضع روسیه داشتند، رهگیری و سرنگون کرده است. این وزارت خانه تاکید کرد که نیروهای نظامی اوکراین به‌طور روزانه تلاش می‌کنند اهداف غیرنظامی در مناطق روسیه را هدف قرار دهند.