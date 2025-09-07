تظاهرات جهانی علیه رژیم کودککُش صهیونیستی از دانمارک و سوئد تا فرانسه و انگلیس
اینبار هزاران تن از مردم ترکیه، دانمارک، سوئد، فرانسه و انگلیس با حمل تصاویر اجساد زنان و کودکان خونآلود غزه، علیه رژیم کودککش اسرائیل و حامیان این رژیم شعار دادند.
صهیونیستها پس از کشتار بیش از 200هزار نفر از ساکنان باریکه غزه طی 700 روز گذشته، چند روزی است عملیات وحشیانه «تصاحب کامل غزه» را با دستور نظامیِ «تخریب تمام برجهای باقی مانده» کلید زدهاند و به هشدارهایی که هر روز از سرتاسر جهان درباره تبعات مرگبار این عملیات صادر میشود، بیاعتنایی میکنند چون، حمایتهای بیحدوحصر نژادپرستترین دولت تاریخ آمریکا را پشتسر خود دارند؛ همینطور خیانت اعراب را. چنین رویکرد شیطانی، به برکت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، از چشم مردم دور نمانده و همین امر، «اسرائیل» را به منفورترین رژیم حال حاضر جهان- حتی در غرب- تبدیل کرده است. اگرچه رژیم صهیونیستی با دادن میلیونها دلار رشوه به گوگل، تلاش میکند، مانع از انتشار اخبار جنایاتش در غزه شود اما تا این لحظه، موفق به سانسور کامل این جنایات نشده است.در همین رابطه خبر رسیده است که، هزاران نفر در کشورهای مختلف جهان از جمله، ترکیه، دانمارک، انگلیس، سوئد و فرانسه به خیابانها آمده و با سر دادن شعارهایی علیه جنایات رژیم اسرائیل، خواستار توقف «نسلکشی» در غزه شدند. در انگلیس در حالی که برخی معترضان دستنوشتهای با این مضمون که «مردم غزه را با گرسنگی نکشید» حمل میکردند، گریه میکردند.
پیشبینی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی
دیروز هم به نقل از روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» اعلام شد که، بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پیشبینی کرده است، تعداد مجروحان تحت درمان ارتش این رژیم تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۱۰۰هزار نفر خواهد رسید. این یعنی، صهیونیستها میدانند جنگ جاری در غزه، دستکم 4 سال دیگر ادامه خواهد داشت و آنچه نتانیاهو، به عنوان «وعده پیروزی قطعی و نزدیک» میدهد، دروغی بیش نیست.