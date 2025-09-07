استفاده از دختران نوجوان برای قتل و جنایت

گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان جرم و جنایت در میان دختران نوجوان در سوئد طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و این در حالی است که این بحران پیش از این توسط دولت‌های سوئد نادیده گرفته شده بود.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، دادستان‌های سوئد می‌گویند که برخی دختران نوجوان در جنگ‌های جرایم سازمان‌یافته سوئد، به‌ عنوان زنان قاتل اجیر می‌شوند. دادستان استکهلم گفت: من پرونده‌ای داشتم که در آن یک دختر ۱۵ ساله برای شلیک به شخصی استخدام شده بود. او می‌توانست نوع مأموریت مورد نظر خود را انتخاب کند. به عبارت دیگر، اینکه به سمت در خانه یا سر آن فرد شلیک کند؛ او شلیک به فرد را انتخاب کرد. «آیدا آرنل» افزود: تعداد فزاینده‌ای از دختران نوجوان، از جمله به عنوان زنان قاتل، در پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده در دسترس گروه‌های تبهکار سوئد هستند.

براساس گزارش‌ها، سال گذشته حدود ۲۸۰ دختر ۱۵ تا ۱۷ ساله به جرم قتل، آدم‌کشی یا سایر جرایم خشونت‌آمیز متهم شدند؛ هرچند مشخص نیست که چه تعداد از آنها با جرایم سازمان‌یافته مرتبط بوده‌اند.

کارشناسان می‌گویند که این آمار به هیچ‌وجه موضوعی تازه نیست و نقش دختران نوجوان در شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته خشونت‌آمیز که این کشور اسکاندیناوی را گرفتار کرده، سال‌هاست که نادیده گرفته می‌شود.

آنها می‌گویند که این نادیده‌گرفتن به نفع شبکه‌های جرم و جنایت بوده و دختران نوجوان را در معرض خطر شدید قرار داده است.

تیراندازی و بمب‌گذاری در سوئد تقریباً یک اتفاق روزانه است و گروه‌های تبهکار به ‌طور معمول نوجوانان زیر ۱۵ سال را برای انجام کار‌های کثیف خود از طریق برنامه‌های رمزگذاری‎شده استخدام می‌کنند.

آرنل گفت: به ‌طور کلی، کودکان در این پیام‌رسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت آنها تشنه خون هستند.

سوئد زمانی به دلیل جرم و جنایت کم شناخته می‌شد، اما به گفته مقام‌ها، این گروه‌های تبهکار که در ۱۵ سال گذشته افزایش یافته‌اند، با قاچاق مواد‌مخدر و اسلحه، کلاهبرداری و قاچاق انسان، همه‌چیز را تغییر داده‌اند. دولت سوئد اکنون این نوع گروه‌ها را تهدید نظام‌مند برای این کشور می‌نامد. حتی گزارش شده است که این گروه‌ها در بخش رفاه سوئد، سیاست‌های محلی، سیستم‌های حقوقی و آموزشی و همچنین مراقبت از نوجوانان در بازداشتگاه‌ها نفوذ کرده‌اند. پلیس سوئد می‌گوید که سران شبکه‌های تبهکاری بین‌المللی به ‌طور فزاینده‌ای عملیات را از خارج از سوئد هماهنگ می‌کنند و برای انجام انتقام خود به واسطه‌ها متکی هستند. «گونار استرومر» وزیر دادگستری سوئد در ماه‌آوریل (فروردین/ اردیبهشت) با اذعان به کمبود تحقیقات درمورد این بحران گفت: دختران به ‌طور معمول به ‌عنوان قربانی شناخته می‌شوند؛ اما مشارکت آنها در محافل جنائی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که مدت‌هاست تصور می‌کردیم.

پلیس سوئد اعلام کرد: ما داده‌ها و مطالعه‌های بسیار کمی درمورد نقش زنان در جرایم سازمان‌یافته داریم. شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد در حال حاضر در حال انجام یک مطالعه عمیق در مورد ماهیت جرایم ارتکابی توسط دختران و زنان و همچنین خشونتی است که آنها متحمل می‌شوند. نتایج آن قرار است در ماه اکتبر (مهر/ آبان) منتشر شود.

سازمان حمایتی KSAN از گروه‌هایی که با سوءمصرف مواد‌مخدر و الکل در میان زنان سروکار دارند، در گزارشی که در ماه مارس (اسفند/ فروردین) منتشر شد، اعلام کرد: دختران می‌توانند نقش محرک داشته باشند و فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل کنند و در عین حال خود قربانی و به‌شدت آسیب‌پذیر باشند. «ماریا لیوسلین» یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: بیشتر آنها مشکل اعتیاد به مواد‌مخدر دارند و نوعی آسیب روانی درمان نشده دارند. این گزارش اضافه کرد: دو‌سوم دخترانی که مرتکب جرایم مرتبط با مواد‌مخدر شده‌اند، مورد خشونت جنسی نیز قرار گرفته‌اند.