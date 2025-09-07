37 هزار دستگاه ماينر در مسیر مقابله با ناترازی برق کشف شد

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا در راستاي مقابله با ناترازي برق از کشف نزديک به 37 هزار دستگاه ماينر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسين رحيمي با تاکيد بر اينکه متاسفانه در سال‌هاي اخير به دلايل متعدد شاهد وجود ناترازي در ساختار انرژي کشور از جمله موضوع برق و آب هستيم، اظهار داشت: وجود اين ناترازي‌ها با خود مشکلات مختلفي را در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... ايجاد مي‌کند.

رحیمی با اشاره به اينکه براي رفع اين ناترازي پليس امنيت اقتصادي هم به اقدامات ايجابي و سلبي بسياري را در دستور کار خود داده است، افزود: به منظور انجام بهتر ماموريت‌هاي اين حوزه جلسات تعاملي متعددي با شرکت توانيرکشور داشته‌ايم.

وی با بیان اينکه با بررسي‌هاي صورت گرفته استفاده‌هاي غيرمجاز از ماينرها از جمله دلايل وقوع ناترازي برق کشور است، ادامه داد: مقابله با اين موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس امنيت اقتصادي فراجا در سراسر کشور قرار گرفته است.

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به کشف 36 هزارو 648 دستگاه ماينر در پنج ماهه سال جاري، گفت: در این مدت هزار و 373 پرونده براي متهمان دستگير شده در حوزه ماينر تشکيل و پيگيري شده است.

رحیمی بیان داشت: در روزهاي اخير با کشف دو مزرعه بزرگ ماينر که البته در زمان شناسايي و جمع آوري

غيرفعال بودند، بيش از 24 هزار دستگاه ماينر در يکي از استان‌هاي شرقي کشور کشف و جمع‌آوري شد.

وی با بیان اینکه وجود دستگاه‌هاي ماينر لطمات و صدمات بسياري را به شبکه برق کشور وارد می‌کند و تشديد ناترازي برق را در پی دارد، افزود: هموطنان گرامي مي‌توانند اخبار و اطلاعات خود را درخصوص سوداگراني که براي کسب سودهاي بادآورده با استفاده غير قانوني، دزدانه از ماينرها زمينه ناترازي برق را ايجاد کرده‌اند با شماره تلفن 096300 در ميان

بگذارند.