فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۷۸۱۴
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
2 نفر به 20 سال حبس محکوم شدند

اختلاس و پولشویی 100 میلیارد تومانی در اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمن را صادر کرد. وی افزود: دادگاه کیفری ۲
ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه دو نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هرکدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت دو برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

پرهیز از سیاست پرهزینه یا بازی در نقش مهره پیاده دشمن؟!(خبر ویژه)

وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام (یادداشت روز)

حمله به تأسیسات هسته‌ای را نباید ساده‌سازی کرد

معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود

نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» پناه ببرد

انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت

جمعه‌ای که تهران، رنگ خون گرفت

گزارش بی‌سابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکایی‌ها مریض‌اند