اختلاس و پولشویی 100 میلیارد تومانی در اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمن را صادر کرد. وی افزود: دادگاه کیفری ۲

ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه دو نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هرکدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت دو برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.