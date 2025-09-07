معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه ایران جزو ۲۰ کشور برتر گردشگرپذیر معرفی شده است، گفت: ایران در تبلیغ گردشگری ۳۰ سنت و ترکیه ۱۰ دلار هزینه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی‌‌ بندپی در نشست خبری مشترک با معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: کشورهایی که در زمینه گردشگری سلامت صاحب تجربه هستند، توانسته‌اند در بازاریابی نیز موفق عمل کنند. اگر گردشگری سلامت کشور از مزیت نسبی برخوردار است، علت آن برخورداری از بیمارستان‌های مجهز، پزشکان توانمند و تسهیل‌گرانی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند. حلقه گمشده این کار جمعی، موضوع برندینگ گردشگری سلامت بوده است. ایران مزیت‌های رقابتی زیادی در این حوزه دارد؛ از جمله به‌صرفه بودن خدمات درمانی برای گردشگران و توانمندی متخصصان داخلی. محسنی‌‌ بندپی ادامه داد: در صورت پیشبرد اهداف در نظر گرفته‌شده، این امیدواری وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم بیش از 6 میلیارد یورو درآمد از حوزه گردشگری داشته باشیم. وی افزود: در حوزه گردشگری، در اردیبهشت‌ماه رشد تعداد گردشگران به دلیل زمزمه‌های جنگ 14.4درصد منفی بوده، در خردادماه 52درصد منفی، در تیرماه 42درصد منفی و در شهریورماه احتمالاً این رشد منفی متوقف می‌شود. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی بیان داشت: اروپایی‌ها ایران را قرمز اعلام کرده‌اند؛ لذا هدف‌گذاری ما جذب گردشگر از هند، چین و روسیه است. مقرر شده است به ‌صورت آزمایشی رایزن گردشگری را در برخی کشورها مستقر کنیم تا با معرفی ظرفیت‌های ایران در همه ابعاد، به جذب گردشگری سلامت کمک شود. محسنی ‌بندپی گفت: 50درصد هتل‌ها در مشهد است و 50درصد گردشگران کشور نیز با هدف سفر زیارتی به ایران می‌آیند و بیشترین دفاتر گردشگری ما در پایتخت مستقر است. کیش، اصفهان و شیراز نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین دفاتر گردشگری را دارند. وی درباره مراجعه بسیاری از گردشگران خارجی به کشورهای دیگر مانند ترکیه به جای ایران اظهار داشت: ایران جزو 20 کشور برتر گردشگرپذیر معرفی شده است اما کشور ما در تبلیغ گردشگری 30 سنت و ترکیه 10 دلار هزینه می‌کند.

زیبایی، دندانپزشکی و خدمات تشخیصی دلایل مراجعه به ایران

معاون درمان وزیر بهداشت نیز در این نشست گفت: در حال حاضر حدود 300 بیمارستان پذیرنده گردشگر سلامت و بیماران خارجی داریم. در شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور راه‌اندازی شده و این بحث را در آن مطرح کرده‌ایم که در برندینگ گردشگری سلامت، به یک برنامه‌ منسجم برسیم. سیدسجاد رضوی افزود: حوزه خدمات، زیبایی و دندانپزشکی شایعترین دلایل مراجعه بیماران خارجی به کشور هستند، خدمات تشخیصی و غربالگری نیز در رتبه بعدی بیشترین خدمات ارائه شده قرار دارند و بسته به اینکه چه میزان در حوزه سلامت تبلیغ خدمات درمانی را داشته باشیم می‌توانیم سایر خدمات را نیز به گردشگران سلامت ارائه کنیم. نیروی انسانی و پزشکان و پرستاران ماهر در حوزه سلامت گران‌بهاترین بخش این حوزه به‌شمار می‌رود و باید در نگهداشت و تقویت آن‌ها تلاش کنیم.