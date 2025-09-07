فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

  اسرائیل در آینده جایی ندارد
 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «ده‌ها کشتی به راه افتادند تا شیرخشک و غذا به غزه برسانند. اولین‌بار است که با وجود سانسور شدید رسانه‌های غرب، ملت‌ها حقیقت را فهمیده و یک تلاش بین‌المللی برای دفاع از آن را رقم زده‌اند. اسرائیل در آینده جایی ندارد؛ این عکس‌ها و جهانی که از این جماعت جانی متنفر شده سند این ادعا هستند.»
 قابل توجه بعضی‌ها
 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «قدرت و جربزه این دختر از حکام اعراب بیشتره!»
 امنیت 
رایگان نیست
 کاربری نوشت: «شهدای هوافضای ایران در جنگ ۱۲روزه، سنگر را ترک نکردند تا خانه‌های مردم امن بماند. خون آن‌ها سندی است بر اینکه امنیت، رایگان به دست نمی‌آید.»
 سیگنال مشکوک به دشمن
 مهدی محمدی: «مهم نیست که حسن روحانی نمی‌داند با ترامپ یا با بایدن، با توافق یا بدون توافق، در هر حال قرار بوده در سال دهم بازی به هم بخورد و غرب تصمیم خود در این‌باره را از همان روز اول گرفته بود؛ مهم این است که روحانی می‌داند ادبیات فعلی او چه سیگنالی به اسرائیل می‌فرستد و باز هم ادامه می‌دهد.»
 ترامپ نقابش را برداشت
 سیدمحمد حسینی: «تاکنون رؤسای جمهور آمریکا تقلا می‌کردند، قلدری و جنایات خود را با لطایف‌الحیل موجه جلوه دهند، اما ترامپِ جلاد، نقاب نفاق را کنار زده و اهداف پلید آمریکا از تهاجم به کشورها را عیان بیان می‌کند، لذا وزارت دفاع را که وظیفه‌اش به جای دفاع، جنگ‌افروزی در جهان بود، وزارت جنگ نامید!»

