دیدید که فریب خوردهاید؟! (نکته)
۱- روی سخن با مسئولان محترم در دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر دستاندرکاران نظام است و این پرسش در میان است که مگر جوانان این مرز و بوم مقدس را فرزندان خود نمیدانید؟ اگر پاسخ مثبت است که بیتردید چنین است، پرسش دیگر آن است که چرا برای نجات شماری از آنان که به بلای خانمانسوز بیحجابی گرفتار شدهاند کاری نمیکنید؟! مگر کشف حجاب حرام شرعی و ممنوع قانونی نیست؟! و مگر این حرمت از سوی خداوند مهربان برای حفظ حریم خانواده و منزلت زنان و دختران وضع نشده است؟! و مگر پایکوبی دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها را از گسترش این پدیده پلشت نمیبینید؟!
۲- دو سال قبل، وقتی در یادداشتی با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بیحجابی؟!» به ارزیابی این لایحه پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که «این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بیحجابی جلوگیری نمیکند، بلکه به گسترش بیحجابی نیز دامن میزند»! و تاکید کردیم که اساساً طرح این موضوع مشکوک به نظر میرسد، شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفتهاید! و حال آن که یادداشت مورد اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود. متنی که در تصویب آن نیز تغییر چندانی نیافته است، ضمن آنکه اساسا طرح موضوع مشکوک بوده و هست. امروزه اما، اگرچه لایحه یادشده بعد از تصویب در دولت زندانی شده است و بین دستگاه قضائی و دولت و مجلس و شورای نگهبان چرخ میخورد و سرگردان است، ولی با توجه به گسترش بدون مانع پدیده خانمانسوز کشف حجاب،
این احتمال قوت بیشتری گرفته است که انگار هدف نهایی
- و البته پنهان- لایحه یاد شده همانگونه که پیشبینی شده بود گسترش بیحجابی و برداشته شدن موانع پیش روی این پدیده پلشت بوده است!... اگر اینگونه نیست، وضعیت کنونی حجاب برای چیست؟! با عرض پوزش از برخی مسئولان محترم در دولت، قوه قضائیه و مجلس و شماری دیگر از دستاندرکاران، باید گفت که متاسفانه این عزیزان در ماجرای مورد اشاره فریب خوردهاند! همان هنگام نیز در یادداشتی با عنوان «مسئولان محترم باور بفرمائید فریبتان دادهاند»! به این نکته پرداخته بودیم.
۳- این نکته نیز گفتنی است که وقتی پای نقد مصلحانه از پدیده پلشت بیحجابی به میان کشیده میشود، برخی از سر ناآگاهی و شماری نیز از روی بداندیشی اصرار دارند که منتقدان را به طرفداری از بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آنکه به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب؛ «خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -جاسوسهای دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمیکنند» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمانکننده با ماموران پشتصحنه است که اندک و کمشمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بیخبرند و نمیدانند که امروزه کشف حجاب علاوه بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است.
۴- تمامی شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیرقابل تردید حکایت از آن دارند که این پدیده یک توطئه حسابشده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است. باید به این نکته توجه ویژهای داشت که پدیده کشف حجاب خاستگاه و ریشه بیرونی دارد و علاوه بر سرویسهای اطلاعاتی بیگانه کسانی هم در داخل کشور برای این هنجارشکنی اجیر شدهاند. مقابله با این جریانات هنجارشکن و پادوهای داخلی دشمن نیازمند کشف آنها و قاطعیت در برخورد پشیمانکننده با آنان است. اگر مسئولان و دستاندرکاران محترم، جوانان میهن اسلامی را فرزندان خود میدانند -که باید بدانند و میدانند- باید نجات فریبخوردگان از چنگال پدیده پلشت کشف حجاب را تکلیف شرعی و انساندوستانه خود بدانند و خدای نخواسته تحت تاثیر خناسان تصور نکنند که اجازه ادامه گرفتاری آنان در این چنبره پلید دلسوزی و به اصطلاح مدارا با آنان است! بدیهی است که اگر خدای نخواسته فرزند دلبندتان به مواد مخدر معتاد شود، تهیه مواد برای ادامه اعتیاد او را خیانت به فرزندتان میدانید و نه اقدامی دلسوزانه!
۵- حالا به بخشی از بیانات حضرت آقا در دیدار رمضانی سال گذشته مسئولان نظام با ایشان توجه کنید. دقیقاً بر ساختگی و تحمیلی بودن چالش حجاب تاکید میفرمایند، همان نکته اساسی که متاسفانه از نگاه مسئولان محترم پنهان مانده است.
رهبر معظم انقلاب از مسئله حجاب با عنوان یک «چالش تحمیلی» بر کشورمان یاد کرده و فرمودند «کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی میکردند با شکلهای مختلف». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم و ضرورت رعایت آن تاکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهلانگاریهایی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفتهام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخشهای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
حسین شریعتمداری