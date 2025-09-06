گزارش سیانان از طرح آمریکا برای حمله به ونزوئلا
سرویس خارجی-
یک شبکه تلویزیونی آمریکایی میگوید: اطلاعاتی به دست آورده است که نشان میدهد دولت ترامپ در حال بررسی گزینههای نظامی برای حمله به خاک ونزوئلا به بهانه مبارزه با کارتلهای موادمخدر و همچنین فشار بر رئیسجمهور این کشور برای کنارهگیری از قدرت است.
پردهها در ونزوئلا رسماً کنار رفته و رسانههای آمریکایی پرده از اهداف واقعی ترامپ از جنگافروزی در ونزوئلا برداشتهاند. اوایل مردادماه بود که «نیویورکتایمز» فاش کرد ترامپ به طور محرمانه یک فرمان اجرائی امضا کرده است که استفاده از نیروهای مسلح را در مبارزه با «کارتلهای آمریکای لاتین» مجاز میکند. بلافاصه ترامپ دستور اعزام سه ناوشکن مجهز به موشکهای هدایتشونده، یک زیردریایی اتمی و 422هزار تفنگدار دریایی را به نزدیکی ونزوئلا صادر کرد. چندی پیش نیز آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر به یک قایق که مدعی بود متعلق به ونزوئلا است حمله کرد و 11 سرنشین آن را کشت.
موادمخدر بهانه است
در حالی که ترامپ و مقامات دولتی آمریکا مدعی هستند هدف از این لشکرکشی به دریای کارائیب مبارزه با کارتلهای موادمخدر است اما سیانان نوشته است که یکی از اهداف پشتپرده این لشکرکشی، تضعیف رئیسجمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو و برکناری وی است. ونزوئلا کشوری نفتخیز است. براساس این گزارش با وجود آنکه آمریکا تلاش میکند استقرار نیروهای خود در اطراف ونزوئلا را با بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر توجیه کند، اما قصد اصلی واشنگتن از این اقدامات، کنار رفتن داوطلبانه مادورو از قدرت است. منابع آگاه به سیانان گفتهاند که حمله مرگبار هفته گذشته به یک قایق مظنون به قاچاق موادمخدر از مبدأ ونزوئلا، نشاندهنده گزینههای نظامی آمریکا و تشدید قابلتوجه کارزار دولت ترامپ علیه «کارتلهای موادمخدر» است. این منابع همچنین گفتهاند که حمله مذکور تنها آغازگر تلاشی بسیار وسیعتر برای برکناری مادورو از قدرت است. یک منبع به سیانان گفته «گزینه ترجیحی این است که مادورو خودش کنار برود.»
تهدید دوباره ترامپ
ترامپ همچنین روز جمعه پس از این که شنید جنگندههای ونزوئلا بر فراز ناوهای آمریکا به پرواز درآمدهاند، ونزوئلا را تهدید کرد. او در دفتر بیضیشکل کاخسفید (دفتر ریاستجمهوری آمریکا) به خبرنگاران گفت: «اگر آنها ما را در موقعیت خطرناکی قرار دهند، سرنگون خواهند شد.» ترامپ خطاب به ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور نیز گفت: «به نظر من، ژنرال، اگر آنها این کار را انجام دهند، شما میتوانید هر کاری که میخواهید انجام دهید. بسیار خب، اگر آنها در موقعیت خطرناکی پرواز کنند، به نظر من میتوانید، شما یا فرماندهانتان اختیار دارید تصمیم بگیرید.»
اف-35ها در پورتوریکو
از سوی دیگر کاخسفید همزمان با افزایش تنشها با ونزوئلا اعلام کرد که آمریکا ۱۰ جت جنگنده اف-35 به پورتوریکو برای آنچه «بخشی از تلاشها برای مبارزه با کارتلهای موادمخدر» خواند، اعزام میکند. این مقام دولت ترامپ افزود که این اقدام، بخشی از تلاش گستردهتر برای افزایش حضور ارتش آمریکا در منطقه است و انتظار میرود اقدامات بیشتری انجام شود.
پاسخ مادورو
همزمان با این تحولات مادورو رئیسجمهور ونزوئلا هشدار داد که در صورت تحمیل جنگ به کشورش، وارد کارزار مسلحانه خواهد شد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، رئیسجمهور ونزوئلا در پیامی در تمامی شبکههای رادیویی و تلویزیونی این کشور گفت: «هیچیک از اختلافاتی که ما داریم و داشتهایم، نمیتواند به درگیری نظامی منجر شود. ونزوئلا همیشه مایل به گفتوگو و مشارکت در گفتوگو بوده است، اما ما خواستار احترام هستیم». مادورو در عین حال هشدار داد که ونزوئلا «در صورت حمله وارد مرحله مبارزه مسلحانه خواهد شد». مادورو همچنین گفت: «هیچ کوکائینی در ونزوئلا تولید نمیشود، این دروغ آمریکایی، فریبکارانه است.»