دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه امروز وحدت از وحدت اسلامی گذشته و به وحدت انسانی رسیده است، وحدت کشورهای اسلامی نیز در حال رشد است، گفت: اکنون وحدت در سطح جهانی به ثمر نشسته و ما معتقدیم باید علیه آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن وحدت جهانی شکل گیرد.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: این کنفرانس در حالی سی‌ونهمین دوره را برگزار می‌کند که در شرایط خاصی در جهان هستیم. وحدت امروز بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در ابتدای انقلاب دنبال می‌کردیم. تقریب مذاهب یک ساحت دیپلماسی است و شاهد هستیم این راهبرد با تدبیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری محقق شده است.

وی بیان داشت: ما موفق شدیم در کشورمان الگویی برای جهان اسلام عرضه کنیم و یک نوع همگرایی بین مذاهب اسلامی در داخل کشور ایجاد کنیم. این رویکرد در ابتدا توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی شکل گرفت و به‌ویژه در موضوع وحدت مذهبی شیعه و سنی به منصه ظهور رسید.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: بعد از جنگ

۱۲ روزه، هزاران بیانیه و خطبه نماز جمعه توسط علمای اهل سنت در محکومیت رژیم صهیونیستی منتشر شد. ما در کنار علمای اهل سنت افتخار آفریدیم و این نشان داد که به‌صورت عینی و واقعی بیانیه وحدت از سوی اهل سنت صادر شد. از آنان قدردانی می‌کنیم که مسئولیت تاریخی خود را به‌خوبی انجام دادند. این خطبه‌ها در سه جلد هزار صفحه‌ای گردآوری شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: وحدت علاوه‌بر مفهوم منطقه‌ای، یک مفهوم جهانی پیدا کرده است. این وحدت الزاما وحدت اسلامی نیست، بلکه وحدت انسانی است. انسان‌ها دارای ارزش‌های مشترک هستند. اولین مفهوم، کرامت انسان است؛ یعنی انسان عزیز است و می‌تواند مستقل باشد. اگر کسی بخواهد عزت و استقلال او را بگیرد، کرامت انسانی را زیر پا گذاشته است. خداوند این کرامت را به همه بشر داده، نه فقط به مسلمانان. اگر امروز بر سر مسئله فلسطین اجماع جهانی شکل گرفته به همین دلیل

است.

به گزارش فارس، وی بیان داشت: دومین ارزش مشترک عدالت است. بزرگ‌ترین ظلم امروز در غزه رخ می‌دهد؛ ظلمی که حقوق اصلی انسانی فلسطینیان را گرفته است. اینجا دیگر فقط صدای مسلمانان درنیامده، بلکه همه بشریت به پا خاسته‌اند. این وحدت، فراتر از وحدت اسلامی است و الگوی مقاومت نباید محدود به مسلمانان شود. مکتب ما مقابله با ظلم است و قرآن بر حرمت ظلم تأکید دارد. این وحدت جهانی است و در ماجرای یکجانبه‌گرایی آمریکا نیز دیده می‌شود.

هیچ سند بین‌المللی برای آمریکا الزام‌آور نیست

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: نه‌تنها رژیم صهیونیستی بلکه کشورهای دیگری هم وارد این موضوع شدند. چین و هند با وجود اختلافات سرزمینی، متوجه شدند باید در برابر آمریکا و اسرائیل بایستند. حتی رئیس‌جمهور هند اعلام کرد که زمان همکاری فیل‌ها و اژدها فرارسیده است. این کشورها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. بنابراین وحدت جهانی باید با همکاری و پیمان‌های بین‌المللی به تحقق برسد تا کشورها بتوانند منافع ملی خود را دنبال کنند.

حجت‌الاسلام شهریاری اظهار داشت: موضوع بعدی امنیت است. همه انسان‌ها به امنیت نیاز دارند. اما مشاهده می‌کنیم هیچ سند بین‌المللی برای آمریکا الزام‌آور نیست. در حالی که ما در حال مذاکره بودیم، مورد حمله قرار گرفتیم. این نشان می‌دهد آمریکا امنیت جهانی را نادیده گرفته و صرفاً منافع خود را دنبال می‌کند.

وی اظهار داشت: نه‌تنها وحدت مذهبی و اسلامی، بلکه وحدت جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. کنفرانس امسال مانند سال گذشته برنامه‌ریزی دقیقی داشته است که اجرای آن بسته به شرایط امنیتی خواهد بود. رونمایی از منابع تقریبی، پیام‌های مراجع عظام تقلید، نشست بانوان داخلی و بین‌المللی و حضور ۸۰ نفر از علمای برجسته در سطح معاونان و رؤسای سازمان‌های اسلامی از جمله برنامه‌های این دوره است.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: تلاش کردیم این کنفرانس از نظر کیفی برجسته باشد. البته تعداد مهمانان نسبت به سال‌های اخیر کمتر است، اما سطح آنان بالاتر رفته است. ۲۰۰ وبینار و سخنان ضبط‌شده علمایی که نتوانستند حضور یابند آماده شده و در کنار حضورشان فیلم هم ارسال کرده‌اند. ۲۸۰۰ نفر دعوت شدند که حدود ۱۰۰۰ نفر در این کنفرانس حضور خواهند داشت. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: پیامبر رحمت و امت اسلامی، مقاصد وحدت و شکل‌گیری امت واحده از مهم‌ترین موضوعات مقالات امسال است که بالغ بر ۴۰ عنوان فرعی و اصلی خواهد داشت.

سلاح حزب‌الله سلاح راهبردی برای جهان است

وی با اشاره به موضوع خلع سلاح لبنان تأکید کرد: سلاح آنها سلاح راهبردی برای جهان است و ما از آن حمایت می‌کنیم. به دولتمردانی که به دنبال خلع سلاح لبنان هستند، باید گفت که این اقدام نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه ممکن است به خودشان آسیب بزند. نکته مهم این است که فشارهای رسانه‌ای علیه حزب‌الله بی‌نتیجه است، زیرا رهبری عاقل و پای کار دارد که حاضر به تسلیم نیست.