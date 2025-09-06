شهردار منطقه ۶ درباره ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه واقع در این منطقه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش کیهان، سیدمرتضی روحانی در حاشیه بازدید خبرنگاران از ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲روزه در منطقه ۶ با حضور در موقعیت خیابان حجت‌دوست در محدوده بلوار کشاورز، اظهار داشت: در این نقطه شهید نداشتیم و فقط یکی‌ از شهروندان که پیک موتوری و در حال عبور از خیابان بود از ناحیه مچ پا مجروح شد، اما در این محدوده به ۱۰۱ واحد در چهار پلاک بیشترین آسیب وارد شده است. روحانی با بیان اینکه بعد از این اتفاق به‌سرعت کار بازسازی آغاز شد، افزود: در مجموع در منطقه ۶ حدود ۸۰۶ واحد و ۱۱۷ پلاک آسیب دیدند که ۴۷۰ واحد در حوزه تخریب و نوسازی قرار دارد. در این محدوده دانشجوهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی نیز مستقر بودند که خوشبختانه در زمان اصابت در خوابگاه حضور نداشتند. وی با اشاره به اینکه کار تخریب برای نوسازی برخی پلاک‌ها شروع شده، ادامه داد: در بحث آسیب‌های جزئی و خسارت به شیشه‌ها حدود ۲۵۴ واحد در منطقه وجود داشت که کار آن‌ها به صورت صددرصد انجام شد. همچنین ۴۷۰ واحد ما نیاز به بازسازی دارد و ۸۴ واحد در دسته تخریب و نوسازی قرار می‌گیرند. در منطقه ۶ هیچ واحدی در حوزه مقاوم‌سازی قرار ندارد.

شهردار منطقه ۶ تهران عنوان کرد: در بحث رسیدگی به واحدهای آسیب‌دیده دولت و شهرداری در کنار یکدیگر قرار دارند و بحث آسیب به خودروها را دولت متقبل می‌شود و در موضوع لوازم‌خانگی قرار شد که غیر از شهرداری دولت نیز کمک‌هایی داشته باشد.

شهردار منطقه ۶ تهران گفت: تاکنون حدود

۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده این منطقه پس از حادثه اصابت موشک هزینه شده و روند تکمیل بازسازی با مشارکت شهرداری و دولت ادامه دارد.